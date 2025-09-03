Megaoperação da PCPR mira organização criminosa que causou prejuízo de R$ 5,4 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nesta terça-feira (3), uma megaoperação contra uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 189 mandados judiciais em nove estados do país, envolvendo dezenas de suspeitos.

As investigações, conduzidas ao longo de dois anos, revelaram um esquema estruturado de fraudes bancárias, associação criminosa e ocultação de valores. O grupo usava diferentes métodos para acessar contas de vítimas e transferir os recursos de forma pulverizada para diversas contas, em uma técnica de lavagem conhecida por dificultar bloqueios e rastreamentos.

De acordo com a PCPR, o prejuízo causado pelos criminosos chega a R$ 5,4 milhões. A apuração também identificou que os líderes da quadrilha estavam baseados em São Paulo, de onde coordenavam a atuação em todo o território nacional. Além deles, dezenas de integrantes foram apontados como responsáveis por movimentar e dissimular os valores obtidos ilegalmente.

A ofensiva mobilizou mais de 500 policiais civis, com o objetivo de cumprir 57 mandados de prisão e 132 de busca e apreensão. As ações são realizadas de forma simultânea em 28 cidades de nove estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão.

A expectativa da PCPR é de que o material apreendido amplie as provas já reunidas e dê origem a novas etapas da investigação.

