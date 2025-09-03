Festa em paróquia de Curitiba conta com participação das ‘freiras do beatbox’

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Paróquia Nossa Senhora da Luz, no bairro Cidade Industrial de Curitiba, promoverá a tradicional festa em honra a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da cidade, neste domingo (07). Entre as atrações, o destaque vai para a participação das irmãs Marizele e Marisa, da Congregação da Copiosa Redenção, conhecidas como as “Freiras do Beatbox”.

A programação da festa começará às 10 horas com a Santa Missa. À tarde, a partir das 14 horas, o evento terá show de prêmios com mais de 20 rodadas, apresentações musicais de pagode, samba, pop, rock, sucessos dos anos 70 e o show especial da dupla da música Vocação: irmãs Marizele e Marisa.

As irmãs viralizaram na televisão e nas redes sociais ao misturar dança e percussão vocal de forma descontraída e envolvente.

O evento contará também com praça de alimentação com venda de pastéis, bolo com medalhas de Nossa Senhora da Luz, cachorro-quente e sorvete. A entrada na festa é gratuita e aberta a toda comunidade.

Serviço

Festa da Padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

Domingo, 7 de setembro

Paróquia Nossa Senhora da Luz – CIC

Rua Davi Xavier da Silva, 615 – CIC, Curitiba