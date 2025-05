Freiras do Paraná viralizam com beatbox e dança em programa de TV; assista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No passinho

Duas freiras ganharam destaque na internet após performarem uma música durante uma entrevista ao programa Família de Amor, da TV Pai Eterno de Goiás, na última terça-feira (20). Conhecidas como “Irmãs da Kombi”, Marizele e Marisa pertencem à Congregação Copiosa Redenção, sediada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

O vídeo repercutiu especialmente pelo encerramento musical da entrevista. Durante a apresentação da canção “Vocação”, Marizele uniu o canto ao beatbox, técnica vocal que simula ritmos do hip-hop, enquanto Marisa dançava. A performance envolveu até o padre Giovane Bastos, que se juntou à coreografia da religiosa. Confira o vídeo:

Propósito por trás da música

Comparado ao filme “Mudança de Hábito”, estrelado por Whoopi Goldberg, o vídeo do trecho do programa já ultrapassa quatro milhões de visualizações nas redes sociais. Apesar do tom descontraído, a música reflete a missão espiritual das irmãs.

Desde 2023, quando lançou o álbum “Celebrar a Redenção“, Marizele se dedica à música. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, ela compartilha as apresentações e demonstrações de beatbox, conciliando arte e vocação após 17 anos de vida religiosa.

Natural de Mamborê, no interior do Paraná, Marisa, com 14 anos de consagração, utiliza a dança como ferramenta de evangelização entre jovens e crianças.

Em março de 2024, as irmãs participaram do programa Estúdio C, da RPC (afiliada da TV Globo), onde Marizele e outras religiosas relataram as trajetórias espirituais e o significado que a música tem em suas jornadas.