Mega encontro de placas pretas toma conta do Centro de Curitiba neste domingo

A paixão pelos veículos antigos vai invadir o coração de Curitiba neste domingo (25), transformando a Rua Cândido Lopes, pertinho da Praça Osório, em um verdadeiro museu a céu aberto. A partir das 9h, os amantes de carros históricos poderão conferir a edição 2025 do evento Placa Preta Mercosul, que este ano vem com um toque especial: a homenagem “Elas na Direção”, celebrando as mulheres colecionadoras que também são apaixonadas por essas relíquias automobilísticas.

Vale lembrar que o encontro acontece em parceria com o tradicional “Domingo no Centro“, promovido pela prefeitura de Curitiba, criando uma atmosfera ainda mais acolhedora para os curitibanos que curtem um bom programa cultural no final de semana.

Aliás, a história desse evento começa em 2022, quando o novo modelo de placa preta no padrão Mercosul foi implementado para os veículos de coleção. Desde então, o Detran-PR promove esse encontro anual que já virou tradição na capital paranaense, reunindo não apenas os proprietários, mas também curiosos e admiradores desses tesouros sobre rodas.

Placa preta: Por que é tão especial para um carro antigo?

Mas afinal, o que faz um carro ganhar o status de “placa preta”? A resposta está nos números: são veículos com 30 anos ou mais de fabricação e que preservam pelo menos 80% de suas características originais. Uma verdadeira viagem no tempo para quem aprecia automóveis que contam histórias!

A conquista desse novo modelo de placa, aliás, foi resultado de uma mobilização dos próprios colecionadores, que contaram com o apoio e orientação do Detran-PR durante todo o processo. Um exemplo de como a parceria entre entusiastas e poder público pode render bons frutos.

