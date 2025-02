Projeto quer fechar rua no Centro de Curitiba para lazer

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fechamento de um trecho da Rua Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, aos domingos para a realização de atividades de lazer, está entre as ações planejadas pelo prefeito Eduardo Pimentel no plano de redesenvolvimento da região central da cidade.

A ideia, que prevê o fechamento da rua na altura da Praça Zacarias, foi compartilhada pela administradora da Regional Matriz, Ariane Regis Silva, em uma reunião realizada na sexta-feira (07), na Rua da Cidadania na Praça Rui Barbosa.

“É uma proposta integrante do Plano de Redesenvolvimento do Centro, lançado pelo prefeito Eduardo Pimentel nesta semana e que vai ajudar a devolver o Centro ao roteiro de lazer das famílias”, disse Ariane.

A administradora adiantou que a proposta prevê a oferta de atividades culturais e de lazer para adultos e crianças nesse trecho e está sendo finalizada pela equipe do prefeito.

Revitalização do Centro de Curitiba

Desde que assumiu a gestão, Pimentel promete criar projetos para garantir mais segurança e atratividade para o Centro de Curitiba. Algumas das propostas do prefeito são: disponibilizar auxílio financeiro para locação ou pagamento inicial de imóveis na região; implantar o Aluguel Social para pessoas em situação de rua e reativar a Feira do Design na Praça Espanha. Confira as outras medidas planejadas pela gestão.