Vaga em Corrida da Longevidade pode ser trocada por trabalho voluntário

Quem não se inscreveu para a Corrida da Longevidade, que será disputada em Curitiba no próximo dia 21/9, tem outra oportunidade de participar. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH) dispõe de 50 vagas e vai entregá-las aos 50 primeiros a se apresentarem na sede do órgão para o início das inscrições, às 14h desta quinta-feira (4).

A SMDH fica na Av. João Gualberto, 623, Alto da Glória.

Para fazer jus à oportunidade, os interessados devem se encaixar no perfil geral dos corredores da prova, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e, o que é mais importante, ter disposição para fazer 1 hora de voluntariado em uma das instituições de longa permanência para idosos (Ilpis) indicadas pela SMDH.

As entidades a serem indicadas estão cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e precisam ser visitadas pelos corredores, pessoalmente, até o dia 17/9. Os kits de corrida serão entregues somente mediante a apresentação de fotos mostrando que os atletas estiveram nos locais indicados para a ação voluntária, voltada ao bem-estar dos moradores.

“Pode ser a entrega de cestas básicas ou produtos de higiene, contação de histórias, estética ou simplesmente – e mais importante – conversar com pessoas que não têm tantas oportunidades de interação social. É indispensável que os corredores vão pessoalmente até os locais indicados”, explica a secretária da SMDH, Amália Tortato.

Além do lado material

A ideia de associar o voluntariado à corrida, conta Amália, surgiu do trabalho de interlocução institucional realizado pela Gerência da Pessoa Idosa da SMDH – uma das áreas sob gestão do órgão, ao lado do Terceiro Setor, da Criança e do adolescente, migrante e política sobre drogas.

“Por que não darmos a eles, além de ações como as vistorias técnicas e entradas para espetáculos que proporcionamos na rotina das entidades, a oportunidade de conversar com pessoas diferentes?”, argumenta.

O resultado, garante a secretária, terá mão dupla. Isso porque, observa, a ação voluntária também é oportunidade para os corredores exercerem a empatia e entrarem em contato com a dinâmica das Ilpis – algo distante para as pessoas que ainda não se preocupam com as questões ligadas ao envelhecimento.

A Corrida da Longevidade será a terceira etapa do Circuito Curitiba de Corridas de Rua 2025. A largada da prova será dada na Paróquia São Pedro (Rua Nicola Pellanda, 5.000, no Umbará).

Os participantes percorrerão percursos de 5 km e 10 km. A novidade desta etapa será uma caminhada de 3 km, incentivo para que as pessoas idosas ou sedentárias participem.