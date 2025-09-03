Megaevento gastronômico vai parar cidade da RMC

Prepare o paladar e a agenda, porque Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, vai se transformar na capital gastronômica do Paraná em setembro. Nos dias 12, 13 e 14, o Parque Municipal da Uva será o cenário perfeito para a união de dois eventos que são a cara do brasileiro: a 5ª Festa da Cerveja Artesanal e a 14ª edição do Torresmo Day.

A cerveja, essa paixão nacional, estará representada por mais de 60 rótulos diferentes. É muita opção para os amantes da boa “bera”! Marcas que fazem sucesso no mercado como Turbinada, Kohzan, Ignorus, Scandinavian e Daga vão mostrar por que a cerveja artesanal ganhou tanto espaço nos últimos anos. E olha que não para por aí! Para quem curte outras bebidas, o Route Gin e o Kheiron Hidromel também marcarão presença, trazendo alternativas para todos os gostos.

Agora, se tem uma coisa que combina com cerveja gelada é comida boa! E nesse quesito, o Torresmo Day promete não decepcionar. Considerado o maior festival de torresmo do Brasil, o evento vai trazer mais de 10 toneladas dessa iguaria que faz a alegria dos botequeiros de plantão. Aliás, além do torresmo, outras delícias suínas estarão no cardápio, como a costela fogo de chão e a panceta pururuca, que já estão fazendo água na boca só de imaginar.

Um dos destaques gastronômicos será a participação do Jhow Butcher, o mestre do churrasco que tem nome no Guinness Book por comandar o maior churrasco da história. Ah, e não podemos esquecer do premiado hot dog do Cachorro Loco, que também estará presente para a alegria dos fãs de lanches.

Mas festa boa não é só comida e bebida, né? A programação musical está de tirar o chapéu! O grande destaque fica por conta da banda argentina Innerforce, que vai trazer o melhor do rock latino-americano para agitar o sábado à noite. E tem muito mais: tributos ao Guns N’ Roses, Bon Jovi, Raimundos, Mamonas Assassinas e Charlie Brown Jr. completam o line-up que promete agradar a todos os gostos.

Na sexta-feira (12), os portões abrem às 18h com show do Guns N’ Roses Tributo às 20h. No sábado (13), a festa começa mais cedo, às 11h, com apresentações de Great Scott (12h), Raimundos Cover (15h), Bon Jovi Tributo (18h) e fechando com chave de ouro, Innerforce (20h).

Já no domingo (14), também a partir das 11h, sobem ao palco Museos (12h), Mamilos Polêmicos – Tributo ao Mamonas Assassinas (15h) e CWB Brown – Tributo ao Charlie Brown Jr. (18h).

Vale lembrar que, além de comer, beber e curtir música boa, o público poderá aproveitar uma feira de artesanato, exposição de carros antigos e encontro de moto clubes. É muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo!

E o melhor de tudo: entrada gratuita! O estacionamento também é livre e o evento é pet friendly, ou seja, você pode levar seu melhor amigo de quatro patas para curtir a festa com você.

Foto: Divulgação / Guilherme Horst