Motoristas fazem manobras perigosas para cortar caminho na Linha Verde

As obras do Complexo Tarumã, que bloqueiam desde o fim de junho parte da marginal da Linha Verde, sentido Pinheirinho, em Curitiba, têm sido motivo de manobras perigosas de motoristas que querem acessar o bairro Tarumã.

Devido às obras, a marginal entre as ruas Antônio Camilo e Maria Ficinska, logo após o viaduto do Tarumã, está totalmente bloqueada. Esse trecho fechado é uma das rotas para quem deseja acessar a Avenida Victor Ferreira do Amaral, o Jardim Botânico, a região do bairro Cristo Rei e outras vias do Tarumã, por exemplo.

Existe uma rota de desvio. No entanto, motoristas desavisados, que tentam fazer o caminho convencional, acabam precisando fazer uma longa volta para chegar na região bloqueada. Vídeos gravados na quinta-feira (31) mostram a imprudência de motoristas tentando dar um “jeitinho” de acessar a marginal e cortar o caminho mais longo.

Pelos vídeos é possível ver carros e motos entrando de ré em uma via de mão única que só deve ser usada por motoristas que desejam entrar na Linha Verde e não sair dela, como fazem os motoristas flagrados. Assista:

O que diz a Prefeitura de Curitiba

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o bloqueio viário na região é temporário e possui extensão aproximada de 250 metros. “É essencial para garantir a segurança dos trabalhadores, dos motoristas para a fluidez do tráfego no entorno durante o andamento das obras. Transpor esse bloqueio sem autorização representa risco à segurança pública e desrespeita a sinalização implantada no local”.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito afirma que o comportamento dos motoristas que aproveitam o bloqueio na Linha Verde, perto da Avenida Victor Ferreira do Amaral, é imprudente e configura infração de trânsito.

“Dentre as infrações identificadas, estão a transposição irregular do bloqueio por uma motocicleta, conforme prevê o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e a circulação de um veículo em marcha à ré além da distância permitida, prevista no artigo 194 do CTB. Ambas as condutas são classificadas como infrações graves, com penalidade de multa no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de habilitação do condutor. A fiscalização continuará sendo intensificada com o objetivo de coibir práticas irregulares e assegurar o cumprimento das normas de trânsito neste trecho”, informou a prefeitura.

A previsão é de que a obra termine no fim de agosto. Até lá, o município ressalta que o único acesso que estará disponível para a Avenida Victor Ferreira do Amaral, sentido bairro, é pela Rua Raphael Papa, virando depois à esquerda na Teófilo Soares Gomes.

Divulgação | Prefeitura de Curitiba

Obras do Complexo Tarumã

As obras na região fazem parte do projeto Complexo Tarumã que tem como objetivo ampliar o viaduto da Linha Verde sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, que passará de 24 para 50 metros de largura. Segundo a prefeitura, a nova estrutura terá três faixas por sentido, canaleta exclusiva para ônibus, calçadas e estações-tubo, permitindo a integração entre linhas metropolitanas e da capital.

A obra também inclui a requalificação de 12 ruas, melhorias em praças, paisagismo e iluminação. De acordo com a prefeitura, neste momento, os trabalhos estão concentrados na finalização da estrutura para ampliação do viaduto e na estruturação do pavimento das vias locais que dão acesso tanto à Linha Verde quanto à Victor Ferreira do Amaral.