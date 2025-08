Rua Jacarezinho terá bloqueio parcial para obras do Novo Inter 2

A partir das 9h de segunda-feira (04), a Rua Jacarezinho, nas Mercês, vai passar por obras de requalificação que prometem transformar a mobilidade na região. A via, que é super importante para conectar bairros centrais de Curitiba, terá bloqueio parcial no trecho entre a Avenida Manoel Ribas e a Rua Professor Lycio Grein Castro Vellozo.

Só vai dar para circular no sentido Cândido Hartmann–Manoel Ribas. Quem precisar fazer o caminho contrário terá que desviar pela Rua Marcelino Champagnat. Segundo a prefeitura, essa restrição deve durar cerca de 90 dias, mas podem rolar alterações conforme o andamento das obras.

Para obras da Prefeitura de Curitiba a Rua Jacarezinho terá bloqueio parcial no trânsito.

A sinalização já estará no local e teremos agentes da Setran orientando os motoristas. Quem mora ou tem comércio na região começa a receber avisos pelo celular a partir desta sexta-feira (1°), através do sistema Direct da prefeitura.

E atenção se você usa ônibus: a linha 021-Interbairros II (anti-horário) vai desviar pela Alameda Presidente Taunay, Rua Marcelino Champagnat, Rua Julia Wanderlei e Avenida Cândido Hartmann.

Com quase 2 km, a Rua Jacarezinho é uma via coletora com grande movimento, cheia de comércios e serviços, atendendo diretamente as Mercês, o Bigorrilho e parte do Centro. As melhorias vão acontecer em 260 metros da via, preparando-a para formar um novo binário com a Rua Professora Rosa Saporski.

O pacote de obras inclui novo pavimento, terraplanagem, melhoria na drenagem e calçadas planas e acessíveis. Tudo coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Enquanto isso, outras frentes de obras do mesmo lote estão rolando na região. As equipes trabalham nos arredores da Praça Frei Ricardo, fazendo drenagem e fresagem com recomposição do asfalto.

No total, o projeto vai requalificar 4,3 quilômetros de vias nas Mercês, com calçadas novas, macrodrenagem e pavimentação em concreto. O investimento é de R$ 49,5 milhões, preparando tudo para receber os ônibus elétricos do Novo Inter 2.

“Essas melhorias integram o pacote de obras do Novo Inter 2, um projeto estratégico para a mobilidade de Curitiba. Além de preparar o bairro para enfrentar as chuvas com mais segurança, e garantirmos acessos mais seguros para motoristas e pedestres, estamos qualificando o caminho por onde passa uma das linhas mais importantes do transporte coletivo da cidade”, afirma o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur.

Além da Praça Frei Ricardo e da Rua Jacarezinho, o pacote inclui várias outras vias da região. Algumas já estão prontas e liberadas, como as ruas Dr. Carlos de Paula Soares, Capitão Joseph Pereira Quevedo e Professor Lycio Grein de Castro Veloso.

A prefeitura pede a compreensão da população durante esse período. Os transtornos são temporários, mas os benefícios serão permanentes para toda a cidade.

O Projeto Novo Inter 2 faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba e vai requalificar mais de 38 quilômetros do percurso das linhas Inter 2 e Interbairros II, que atendem diariamente 181 mil passageiros em 28 bairros. O investimento total é de US$ 106,7 milhões do BID e US$ 26,7 milhões da Prefeitura, focando na modernização viária, acessibilidade e melhoria do transporte coletivo.