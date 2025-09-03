Emplacamentos no Paraná crescem 34% em 2025 e superam anos anteriores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná registrou crescimento expressivo no número de emplacamentos de veículos nos primeiros oito meses de 2025. Entre janeiro e agosto, foram registradas 233.127 novas placas, aumento de 34% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizados 174.033 emplacamentos.

O número já supera todo o ano de 2022, quando o Detran-PR registrou 215.461 novos veículos, e se aproxima do total de 2023, que fechou com 236.254 emplacamentos. Em 2024, o departamento realizou 286.111 registros de placas. Vale ressaltar que esses números contemplam apenas veículos novos, sem incluir a mudança das placas antigas para o padrão Mercosul ou transferências de outros estados.

Do total de emplacamentos em 2025, os automóveis lideram com 97.719 registros (42% do total), representando aumento de 15 mil veículos em relação aos 82.461 do mesmo período de 2024. As motocicletas também apresentaram crescimento significativo, saltando de 40.865 para 62.149 emplacamentos, aumento de 52%.

Outros veículos também contribuíram para o cenário: 37.522 caminhonetes, 20.119 motonetas, 15.295 camionetas, 13.132 utilitários, 11.496 reboques e 10.038 semirreboques. Completam a lista 7.769 caminhões, 7.283 caminhões tratores, 1.549 ônibus, 968 ciclomotores, 906 micro-ônibus, 114 tratores de rodas, além de 27 motorhomes, 20 triciclos e cinco quadriciclos.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) revela que são 4,1 milhões de veículos tributados no Paraná. Os veículos pagam atualmente alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 3,5%. Um projeto do governo que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) busca reduzir para 1,9%.