Lanchas abandonadas revelam nova tática do tráfico no Paraná

Uma operação conjunta da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e da Polícia Federal (PF) do Mato Grosso do Sul resultou em um golpe certeiro contra o tráfico de drogas na noite desta terça-feira (02). Mais de 2 toneladas de maconha foram apreendidas em Querência do Norte, na região Noroeste paranaense.

Além da droga, duas lanchas motorizadas usadas para o transporte ilegal também foram capturadas. Os barcos faziam o trajeto pelo Rio Paraná até portos clandestinos, numa rota conhecida de traficantes que atuam na fronteira.

“Ações como esta fazem parte de uma estratégia do Governo do Estado contra o tráfico de drogas, com inteligência e integração para neutralizar a logística utilizada por organizações criminosas”, afirma o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira.

As equipes policiais receberam informações privilegiadas sobre embarcações que transportavam entorpecentes com destino a portos clandestinos da região. Durante patrulhamento no Rio Paraná, os agentes encontraram as duas lanchas carregadas com maconha em um afluente do rio. Curiosamente, as embarcações estavam sem condutores no momento da abordagem.

Todo o material apreendido foi inicialmente levado à sede da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM). Como se trata de tráfico internacional, tanto a droga quanto as lanchas e seus motores de popa serão encaminhados ao Núcleo de Polícia Marítima (Nepom) de Naviraí, no Mato Grosso do Sul.

Vale ressaltar que a 3º CIPM integra o 3º Comando Regional de Polícia Militar (3º CRPM), com sede em Maringá. A operação foi resultado de uma parceria estratégica entre a PMPR e a PF do Mato Grosso do Sul.

Outros golpes contra o narcotráfico foram desferidos nos últimos dias. Na segunda-feira (1º), o Batalhão de Fronteira (BPFron) da PMPR, com apoio da Polícia Civil do Paraná e da Polícia Federal, apreendeu 1.039 quilos de maconha em um porto clandestino no município de Santa Helena, na região Oeste.

Já na terça-feira (02), outra ação integrada no mesmo município resultou na captura de mais 272 quilos da droga em circunstâncias semelhantes. Todo esse material foi encaminhado à Polícia Federal de Foz do Iguaçu.

No total, essas duas operações em Santa Helena somaram 1,3 tonelada de entorpecentes. Quando somadas à operação em Querência do Norte, chegamos ao impressionante número de 3,4 toneladas de maconha retiradas do tráfico em apenas dois dias.

A Polícia Militar estima que o prejuízo causado aos criminosos com essas três apreensões chegue a R$ 6,8 milhões.