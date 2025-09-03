Suspeito de manter companheira em cárcere privado por 10 anos é preso no litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem, de 66 anos, foi preso na terça-feira (02), em Paranaguá, no Litoral do Paraná, suspeito de manter a companheira, de 36 anos, em cárcere privado durante dez anos.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a investigação começou após a denúncia da mãe da vítima. Familiares relataram que não era possível ter contato com a mulher durante todo este tempo.

Conforme a delegada do caso, Maluhá Soares, a vítima demonstrava confusão mental e dependência psicológica. Ela necessitava de autorização do suspeito até mesmo para realizar atividades básicas.

Após a denúncia, vizinhos foram ouvidos pela polícia e confirmaram que a mulher nunca estava fora de casa, apenas o suspeito, que saía diariamente para trabalhar. Nenhum nome foi divulgado.

“No local foi constatado que a vítima permanecia reclusa dentro da casa e apresentava forte temor em sair, em razão de situações fantasiosas criadas pelo companheiro, que a convencia de que corria risco de vida caso deixasse a residência”, explica a delegada.

Mulher mantida em cárcere privada terá acompanhamento psicológico

O crime foi confirmado pelo próprio suspeito, que afirmou que a vítima só saía de casa se fosse na companhia dele. O homem foi preso em flagrante pelo crime de cárcere privado qualificado e encaminhado ao sistema penitenciário.

De acordo com a PCPR, a vítima foi encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e, depois, entregue à mãe, onde deverá receber acompanhamento médico e psicológico para se recuperar.