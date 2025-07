Novo transporte público alternativo ao metrô no Paraná? Descubra detalhes!

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (30), o governador do Paraná, Ratinho Júnior, apresentou o novo modelo de transporte público único no Brasil. A novidade deve começar a circular em fase de testes na Região Metropolitana de Curitiba, que deve ocorrer entre novembro e dezembro deste ano.

Chamado de Bonde Digital Urbano (BUD), o veículo elétrico foi fabricado na China. Como parte de um projeto-piloto da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP), as imagens mostram o modelo já plotado com o logotipo do órgão público para a operação no estado. Confira o modelo na publicação nas redes sociais abaixo:

A tecnologia, conhecida como DRT (Digital Rail Transit, ou transporte sobre trilhos digitais, em português), usa indução magnética para guiar o veículo por uma rota sinalizada no asfalto, como se fosse um “metrô de superfície”.

O modelo adquirido é 100% elétrico, atinge até 70 km/h e possui três vagões para passageiros. A vida útil do transporte é de até 30 anos, segundo o fabricante CRRC Nanjing Puzhen, que é a empresa contratada para o projeto.

O custo do veículo foi de pouco mais de R$ 6 milhões, conforme contrato nº 4215/2025 da AMEP. A aquisição é parte de um contrato de admissão temporária, com duração de 15 meses. O modelo será importado para testes e ainda não fará parte da frota oficial do transporte metropolitano.

Primeira rota será entre Pinhais e Piraquara

Durante os testes, o bonde digital vai circular em um trajeto de 10 quilômetros, ligando o Terminal de Pinhais ao Terminal de São Roque, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O percurso foi escolhido por ter tráfego moderado, perfil urbano e geografia compatível com a operação experimental, conforte descritivo do contrato.

O veículo será testado em operação real para monitorar o desempenho, o consumo energético, o conforto dos passageiros e o nível de integração com a malha atual de ônibus. Técnicos da fabricante chinesa também devem acompanhar os testes no Brasil.

Alternativa ao metrô?

A aposta é que o modelo possa se tornar uma alternativa intermediária entre o sistema BRT, como os ligeirinhos e os ônibus biarticulados, e um projeto de metrô. O custo de implementação é mais baixo, já que o DRT não exige trilhos nem estrutura aérea.

Cidades como Xangai, na China, e Monterrey, no México, já adotam o modelo em seus sistemas de transporte urbano. As informações sobre como funcionará o teste com passageiros ainda serão divulgadas pelo governo estadual nas próximas semanas.