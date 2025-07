Cidade no Paraná é a queridinha dos motociclistas: estrada boa e pastel de café

Imagine pilotar sua moto por uma estrada bem conservada, com curvas suaves e paisagens de tirar o fôlego. Agora acrescente a essa viagem um pastel com massa de café e recheio de tilápia. Parece combinação maluca? Pois é exatamente essa mistura inusitada que está atraindo grupos de motociclistas para a região do Angra Doce, na divisa do Paraná com São Paulo.

A PR-218, com seus 160 km de puro prazer para quem pilota sobre duas rodas, tem se tornado o point dos “moto-turistas” que buscam boa gastronomia e contato com a natureza. Localizada estrategicamente próxima à Represa de Chavantes, a rota oferece estrutura completa para os amantes das máquinas.

Lanchonete faz pastel com massa de café

E não é para menos! A lanchonete e Caldo de Cana Amaral virou parada obrigatória para quem cruza o caminho entre Carlópolis e Ribeirão Claro. O estabelecimento conquistou os motociclistas com uma iguaria que traduz a identidade local: o pastel com massa de café.

“As ideias desses sabores surgiram porque Carlópolis tem uma forte cultura agrícola, cafeicultora e pesqueira, então tínhamos essa vontade de produzir sabores que traduzem a nossa identidade regional”, disse o proprietário Rodrigo Aparecido Amaral.

“No começo me diziam que não teria como usar café na massa do pastel, mas com o tempo conseguimos desenvolver isso e hoje ele é um dos itens mais buscados do nosso cardápio, principalmente pelos motociclistas”.

O sucesso é tanto que o empresário mudou sua visão sobre o turismo como fonte de renda. Aliás, essa é uma tendência que o diretor presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo no Estado, confirma: “Identificamos, com o nosso Portfólio de Destinos e Produtos Turísticos do Paraná, que para muitos viajantes, pilotar sobre duas rodas é um hobby e o uso da moto é a motivação para viajar. Isso impacta o comércio local, fazendo com que os pequenos e médios empresários entendam a importância do turismo em suas vidas”.

Mas não é só o pastel de café que atrai os motociclistas. O roteiro paranaense oferece um verdadeiro festival gastronômico para os visitantes: caldo de cana fresquinho, sorvete de café, sobremesas feitas com o grão, além das bebidas da destilaria local e os queijos artesanais da região.

Para quem busca contemplação, a região não deixa a desejar. A Ponte Pênsil Alves de Lima sobre a Represa de Chavantes e a Ponte Benedito Garcia Ribeiro na divisa com São Paulo oferecem pores do sol de tirar o fôlego. Os mirantes Angra Doce e Véu da Noiva são pontos perfeitos para aquela foto que vai fazer sucesso nas redes sociais.

Os mais aventureiros podem encarar a Estância Pedra do Índio, que abriga a maior tirolesa do Paraná, ou o Morro do Gavião, que faz parte de uma rota com montanhas e cachoeiras para todas as idades. A Capela Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Claro, completa o roteiro com sua vista privilegiada para a represa.

E se a vontade de aventura continuar, é só cruzar a fronteira com São Paulo para encontrar mais opções de trilhas, rafting, cachoeiras e esportes aquáticos. Um verdadeiro paraíso para quem busca liberdade sobre duas rodas!