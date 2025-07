Geada em Curitiba: Temperatura despenca e fenômeno deixa gramados branquinhos

A quarta-feira (30) começou gelada em Curitiba. A capital paranaense registrou temperatura mínima de 2,8 °C às 7h23, com geada. O fenômeno da geada em Curitiba cobriu gramados, telhados e para-brisas, além de deixar gramados de parques da cidade branquinhos. A geada também foi observado na Região Metropolitana e em outras cidades do estado.

No mês de julho, este foi o amanhecer mais frio registrado. Pouco mais de um mês após a última geada, em 26 de junho, o frio voltou a atingir a capital. Apesar do amanhecer congelante, as mínimas foram mais altas do que no episódio anterior, quando os termômetros chegaram a -0,3 °C.

Veja alguns registros da geada em Curitiba abaixo:

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar ), a quinta-feira (31) ainda pode registrar geada em algumas regiões, mas com menor intensidade.

Cidades registraram temperaturas abaixo de 0 ºC

A menor temperatura do estado foi registrada em General Carneiro, no sul do Paraná, com -3,4 °C às 7h23. Outras cidades também amanheceram com temperaturas próximas ou abaixo de 0 °C. Veja outros destaques a seguir:

São Mateus do Sul: -1,4°C

Ponta Grossa: -0,1°C

Palmas: -0,1°C

Fazenda Rio Grande: 0,1°C

Lapa: 0,1°C

União da Vitória: União da Vitória: 0,7°C

Pinhão: 0,7°C

Distrito de Entre Rios em Guarapuava: 0,8°C

Inácio Martins: 1,1°C

Massa de ar frio contribuiu para a geada em Curitiba

A massa de ar frio que atua sobre o Paraná deve começar a perder força apenas na sexta-feira (1º). Até lá, os dias seguem com tempo firme, céu limpo e sensação de frio ao longo do dia, sem previsão de chuvas para o estado.