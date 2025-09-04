Frio e chuva: dois alertas atingem Curitiba nas próximas horas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Prepare o guarda-chuva e tire o casaco do armário. Curitiba e boa parte do Paraná estão sob dois alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quinta-feira (04) e os próximos dias.

O primeiro aviso é de tempestade com grau de severidade de “perigo potencial”. Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos (40-60 km/h) e possível queda de granizo. O alerta começa a valer a partir das 10h desta quinta-feira (04) e segue até as 10h de sexta-feira (05).

Embora o risco seja classificado como baixo, a população deve ficar atenta à possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em algumas áreas.

Como se não bastasse a chuva, também vem aí uma frente fria! O segundo alerta do Inmet é de declínio de temperatura, também com grau de severidade “perigo potencial”. A queda nas temperaturas deve ficar entre 3°C e 5°C, representando leve risco à saúde, principalmente para pessoas mais vulneráveis.

Este segundo aviso começa a valer a partir da meia-noite de sexta-feira (05) e vai até as 6h do domingo (07), abrangendo todo o feriado da Independência. Então, se você tem planos para o feriadão, é bom já se preparar: leve um casaco extra e fique de olho nas atualizações da previsão do tempo.