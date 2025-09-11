Duplicação de rodovia entre PR e SC atrai 8 empresas em licitação de R$ 200 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Oito empresas estão na disputa pela licitação que prevê a elaboração do projeto básico, do projeto executivo de engenharia e a execução da duplicação da PR-412, entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina. O certame, realizado nesta quarta-feira (10), registrou como melhor proposta o valor de R$ 199.280.056,05.

Com a conclusão dos lances, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) deve agora receber a documentação de habilitação das participantes, além da planilha de valores atualizada. Esses documentos passarão por análise antes da assinatura do contrato. Após a emissão da ordem de serviço, a empresa vencedora terá 12 meses para concluir os projetos e 18 meses para executar a duplicação.

Esta é a segunda tentativa de licitação para o trecho. Em janeiro, a concorrência foi declarada fracassada porque as propostas apresentadas foram consideradas inaptas ou desclassificadas. O DER-PR lançou um novo edital, o que possibilitou a retomada do processo e a realização da sessão atual.

Em agosto, os governadores Ratinho Júnior e Jorginho Mello, de Santa Catarina, firmaram um acordo para dar continuidade ao projeto até o município de Garuva, com impacto também em Itapoá, na divisa com Guaratuba.

O compromisso prevê a duplicação de 19 quilômetros da SC-417, desde a BR-101 até o Contorno Sul da cidade catarinense, além da construção de três viadutos. A obra no estado vizinho será executada pelo governo do Paraná como forma de quitação de uma dívida de quase 35 anos referente a royalties de petróleo da Petrobras.

Duplicação parte do km 0

A duplicação da PR-412 terá início no km 0, na divisa Paraná–Santa Catarina, e seguirá até o km 12,81, na interseção que dá acesso ao Balneário Coroados. A pista existente será alargada para 3,6 metros e os acostamentos para 2,5 metros, mantendo as mesmas dimensões para a nova pista. As duas faixas serão separadas por um canteiro central de 2,2 metros.

No km 8, no entroncamento com a PR-808, haverá a readequação da interseção e a construção de um novo posto da Polícia Rodoviária Estadual. A partir desse ponto, será implantada uma ciclovia, que seguirá até o perímetro urbano de Guaratuba.

O projeto prevê ainda a demolição da atual ponte sobre o Rio da Praia, que será substituída por uma galeria tripla de concreto de 2m x 2m. Já a interseção no perímetro urbano passará a ser feita por um viaduto. Estão planejados também três novos retornos em nível, localizados nos km 3,4; 5,72; e 10,88.

Além da duplicação, o trecho receberá novo sistema de drenagem de águas pluviais, sinalização horizontal e vertical, além da instalação de dispositivos de segurança viária para aumentar a proteção de motoristas, ciclistas e pedestres.