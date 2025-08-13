Duplicação da PR-423, entre Araucária e Campo Largo, inicia na próxima semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A concessionária Via Araucária iniciará, em breve, as obras de duplicação de 26 quilômetros da PR-423, chamada de Rodovia Engenheiro Adolar Schultze. A licença de instalação foi recentemente emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT), permitindo que os trabalhos comecem na próxima segunda-feira (18). A rodovia liga Araucária e Campo Largo, cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A previsão é de que a obra termine em fevereiro de 2027. A duplicação atende uma necessidade logística da RMC. A PR-423 funciona como rota para cargas pesadas, permitindo que caminhões e carretas evitem circular pelo perímetro urbano. A rodovia estabelece conexão entre a BR-476, em Araucária, e as BR-277 e BR-376, em Campo Largo.

Nesta primeira fase do projeto, será duplicado o trecho compreendido entre os quilômetros 9 e 35. O plano inclui a construção de dispositivos de acesso e retorno em desnível, distribuídos em pontos estratégicos do percurso.

No quilômetro 10+550, será criada uma conexão entre a Avenida das Nações e a Rua Luz Armando Ohpis, em Araucária. Mais adiante, no km 12+800, outro dispositivo ligará a rodovia à Rua Cesário Furman. Nos quilômetros 20 e 24, estão previstos novos retornos para facilitar o fluxo de veículos.

Já próximo a Campo Largo, no km 34+000, será construído um dispositivo em desnível na Rua Teodoro Augustyn. E no quilômetro 35+200, outro trevo conectará a Avenida Fritz Ervin Schmidt à Rua Dom Pedro II, já no município de Campo Largo.

O projeto contempla duas pistas em cada sentido, acostamento, canteiro central e iluminação.

+ Leia mais Dona de ótica é presa em Curitiba suspeita de fazer empréstimos no nome de clientes

Desvios para obras de duplicação da PR-423

A Via Araucária comunicará antecipadamente todos os desvios e interdições que possam afetar o tráfego de ônibus e demais veículos. As informações sobre alterações no trânsito serão divulgadas com pelo menos uma semana de antecedência nos canais oficiais da concessionária, como WhatsApp, Instagram e site.