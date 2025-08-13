Fundador do Secos & Molhados volta aos palcos e faz show em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quase cinco décadas depois de revolucionar a música brasileira com o Secos & Molhados, Gerson Conrad está de volta aos holofotes. Nos dias 20 e 21 de agosto, o cantor e compositor sobe ao palco do Teatro Guairinha, aqui em Curitiba, para apresentar o show “Entre Amigos“.

O projeto une memória, reinvenção e um super diálogo com novas gerações. Depois de passar por aqui, o espetáculo deve seguir para São Paulo e outras regiões do país.

O repertório traz releituras de canções que atravessaram décadas, como a emocionante “Rosa de Hiroshima”, aquela parceria imortalizada com Vinicius de Moraes. Também estarão presentes faixas dos álbuns solo do artista: Trem Noturno (1975), com Zezé Motta, Rosto Marcado (1981), Lago Azul (2017) e O Fio do Meu Destino (2020).

O público vai conhecer ainda composições inéditas, criadas especialmente para a atual formação da banda, que, aliás, é bem curitibana. O grupo reúne talentos locais como Cauê Flexa (baixo), Léo Carolo (bateria) e Bernardo Zampieri (guitarra). Completa o time Therciano Albuquerque (piano), que já dividiu palco com nomes como Hermeto Pascoal e Miúcha.

“Entre Amigos” é mais que um resgate, na ideia do artista. “A ideia não é simplesmente revisitar, mas atualizar minha música sem perder sua essência e brasilidade. É um reencontro comigo e com o público, cercado de talento, cumplicidade e amizade”, afirma Conrad.

O projeto começou a ganhar forma em 2023, durante ensaios que uniram diferentes gerações e abriram espaço para novos arranjos. Para Gerson, o espetáculo é também um tributo vivo à força da arte em atravessar o tempo. “Eu amo estar no palco. E me emociona poder fazer isso com uma banda que representa, ao mesmo tempo, o frescor do presente e o respeito à história”, completa o artista.

O espetáculo “Entre Amigos”, com Gerson Conrad e Banda, acontece nos próximos dias 20 e 21 de agosto, a partir das 21h, no Teatro Guairinha. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br).