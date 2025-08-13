Espetáculo

Fundador do Secos & Molhados volta aos palcos e faz show em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 13/08/25 15h00
Foto: Roberta Tybucheski / divulgação.

Quase cinco décadas depois de revolucionar a música brasileira com o Secos & Molhados, Gerson Conrad está de volta aos holofotes. Nos dias 20 e 21 de agosto, o cantor e compositor sobe ao palco do Teatro Guairinha, aqui em Curitiba, para apresentar o show “Entre Amigos“.

O projeto une memória, reinvenção e um super diálogo com novas gerações. Depois de passar por aqui, o espetáculo deve seguir para São Paulo e outras regiões do país.

+ Leia mais

O repertório traz releituras de canções que atravessaram décadas, como a emocionante “Rosa de Hiroshima”, aquela parceria imortalizada com Vinicius de Moraes. Também estarão presentes faixas dos álbuns solo do artista: Trem Noturno (1975), com Zezé Motta, Rosto Marcado (1981), Lago Azul (2017) e O Fio do Meu Destino (2020).

O público vai conhecer ainda composições inéditas, criadas especialmente para a atual formação da banda, que, aliás, é bem curitibana. O grupo reúne talentos locais como Cauê Flexa (baixo), Léo Carolo (bateria) e Bernardo Zampieri (guitarra). Completa o time Therciano Albuquerque (piano), que já dividiu palco com nomes como Hermeto Pascoal e Miúcha.

“Entre Amigos” é mais que um resgate, na ideia do artista. “A ideia não é simplesmente revisitar, mas atualizar minha música sem perder sua essência e brasilidade. É um reencontro comigo e com o público, cercado de talento, cumplicidade e amizade”, afirma Conrad.

O projeto começou a ganhar forma em 2023, durante ensaios que uniram diferentes gerações e abriram espaço para novos arranjos. Para Gerson, o espetáculo é também um tributo vivo à força da arte em atravessar o tempo. “Eu amo estar no palco. E me emociona poder fazer isso com uma banda que representa, ao mesmo tempo, o frescor do presente e o respeito à história”, completa o artista.

O espetáculo “Entre Amigos”, com Gerson Conrad e Banda, acontece nos próximos dias 20 e 21 de agosto, a partir das 21h, no Teatro Guairinha. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br).

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna