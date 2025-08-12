Ingressos para show de Ney Matogrosso em Curitiba acabam em 4 horas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em apenas 4 horas, todos os ingressos disponíveis para o show do cantor Ney Matogrosso, que será realizado no dia 29 de novembro, no Teatro Guaíra, foram vendidos. O show Bloco na Rua traz o performático artista de volta a Curitiba, poucos meses depois das duas apresentações feitas em março, no mesmo palco do Guairão.

A abertura da venda aconteceu às 11h desta terça-feira (12) e só conseguiu garantir um bilhete quem foi ligeiro e fez plantão no site do Disk Ingressos. Numa consulta por volta das 15h, não havia nenhum lugar disponível. O bilhete mais barato custava R$ 247,50 (meia entrada no segundo balcão) e o mais caro R$ 968 (inteira, plateia).

+ Leia mais: Dono de famosa rede de farmácias é preso em esquema de corrupção

Alguns bilhetes podem voltar à venda conforme negativas em pagamentos, mas é preciso ficar atento ao site da bilheteira.