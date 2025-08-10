Litoral vai ganhar nova PR-412: obra bilionária muda a cara da rodovia até 2028

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As obras de duplicação da PR-412 começaram neste sábado (9). Também conhecida como Rodovia Máximo Jamur, a estrada tem 14,28 quilômetros e passará por duplicação em concreto. O investimento previsto é de R$ 274 milhões, com prazo de execução estimado em 36 meses e entrega prevista para 2028.

O projeto inclui a construção de uma nova pista central com pavimento rígido de concreto, com 21 centímetros de espessura. Esse tipo de pavimento é mais resistente e duradouro que o asfalto tradicional, sendo indicado para regiões de tráfego intenso e clima úmido, como o Litoral.

A faixa atual será alargada para ambos os lados, com separação por barreiras de concreto no centro. As vias marginais terão sentido único, vagas de estacionamento, calçadas para pedestres e ciclovias bidirecionais.

O projeto prevê ainda a construção de duas pontes novas: uma sobre o Canal de Matinhos e outra sobre o Rio Balneário. Também está previsto um viaduto no entroncamento da PR-412 com a Avenida Curitiba. A drenagem das águas será feita sob as marginais, evitando o remanejamento de redes subterrâneas e acelerando o avanço das obras.

Outra novidade é a instalação de iluminação pública totalmente em LED. Ela será colocada na pista central, marginais, pontes, viaduto e áreas de passeio e ciclovia. Essa tecnologia melhora a visibilidade noturna, aumenta a segurança para motoristas e pedestres e reduz o consumo de energia.

Obras já começaram

A execução das obras começa pela implantação das vias marginais, que receberão o tráfego para permitir o avanço da duplicação da pista principal. O serviço é realizado por empresa contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), que também fiscaliza todas as etapas do projeto.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, com o cronograma em andamento, a expectativa é acelerar os trabalhos para concluir a obra antes do prazo. “Vamos organizar o trânsito durante a alta temporada, para que haja mobilidade, acelerando para entregá-la antes do prazo”, afirmou.

Além do trecho em obras, o DER-PR iniciou licitação para duplicar outro trecho da PR-412, entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina. O Governo do Paraná também firmou parceria com Santa Catarina para viabilizar a continuidade da duplicação no trecho catarinense da rodovia, entre Garuva e a divisa com o Paraná, completando a modernização da ligação rodoviária entre os dois estados.

Melhorias no Litoral

O governador Ratinho Junior destacou que a duplicação da PR-412 integra um pacote de investimentos no Litoral, que inclui a construção da Ponte de Guaratuba e a revitalização das orlas de Matinhos e Pontal do Paraná.

“É um aporte de R$ 274 milhões, que faz parte do grande pacote de investimentos no nosso Litoral, o maior volume da história, na região. Estamos resgatando nosso Litoral e isso já tem dado frutos, com novos empreendimentos, geração de empregos e deixando as cidades mais bonitas”, ressaltou.

Para o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenez, a obra é fundamental para garantir mobilidade a turistas e moradores, principalmente na temporada. “Vai ser um ganho para toda região, melhorando tanto para os turistas, como para os moradores. É mais uma parceria com o Governo do Estado que está transformando a nossa região”, acrescentou.

O prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora, destacou que o projeto resolve um problema antigo. “Enfrentávamos dificuldades há anos, mas os investimentos do Governo do Estado estão fazendo a diferença. Está acontecendo uma revolução no Litoral do Paraná”.

