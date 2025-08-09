Incêndio destrói cômodo da Casa do Estudante Universitário, em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio atingiu a Casa do Estudante Universitário do Paraná (CEU), no Centro de Curitiba, no início da tarde deste sábado (09). O fogo começou em um dos apartamentos, que possui 20m², e foi completamente tomado pelas chamas. Duas pessoas foram socorridas após inalarem fumaça.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe encontrou o morador do apartamento, um estudante de 26 anos, com problemas respiratórios por inalar a fumaça. Em seguida, foi identificado que uma estudante, de 24 anos, também estava passando mal. Os dois foram atendidos com ferimentos leves.

Nove bombeiros atuaram no combate ao fogo. Conforme detalhes repassados pela corporação, o incêndio foi controlado rapidamente. As vítimas foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para observação.

Além do apartamento, outras partes do imóvel da CEU foram danificadas. Os bombeiros utilizaram sistema fixo de hidrantes do próprio edifício, sendo utilizado 6 mil litros de água no combate.

O que é a Casa do Estudante Universitário

A CEU fica ao lado do Passeio Público, na Rua Luiz Leão, nº 001. A CEU foi fundada em 1948 e legalmente instituída em 1952. Ela atende estudantes de baixa renda de todo o Brasil e do exterior, oferecendo moradia, assistência social e cultural.