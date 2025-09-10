Motorista de van é indiciado por acidente que matou motociclista em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O motorista de uma van que se envolveu em um acidente de trânsito resultando na morte de Victor Kitzig Batista, de 22 anos, em Curitiba, foi indiciado por homicídio nesta quarta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem avançou uma rua preferencial e não prestou socorro a vítima.

O acidente aconteceu em 11 de outubro de 2024, no bairro Santa Quitéria. Conforme a polícia, o motorista da van passava pela Rua Major Franca Gomes quando furou a preferencial sem respeitar a sinalização de “Pare”. Com isso, bateu contra a motocicleta.

Victor, que estava na moto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas relataram para a polícia que o motorista havia consumido bebida alcoólica e dirigia de forma imprudente.

Um laudo pericial de vídeo confirmou que o motorista não reduziu a velocidade nem respeitou a sinalização antes da colisão. O inquérito foi concluído e o motorista deve responder por homicídio.

Câmera registrou o acidente

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens é possível ver o momento em que a van bate no motociclista. Assista ao vídeo abaixo: