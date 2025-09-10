Cabelo apreendido no Paraná será usado em próteses para pacientes oncológicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cerca de 161,5 quilos de cabelo humano apreendidos em Perobal, no noroeste do Paraná, foram entregues pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) à Polícia Penal do Estado do Paraná (PPPR), na terça-feira (09). A carga contrabandeada será usada por detentas para a produção de duas mil próteses capilares para pacientes oncológicos do Hospital Uopeccan de Umuarama, também no noroeste do estado.

A apreensão dos cabelos aconteceu no final do mês de agosto, durante uma abordagem a uma Suzuki/SX4 azul, com placa de São Paulo. O condutor, de 43 anos, admitiu que pagou US$ 15 mil pelo produto e que ele pretendia revender em salões de beleza do estado paulista.

Conforme a PRF, o cabelo apreendido, agora será utilizado pelo projeto “Liberdade em fios”, da PPPR. Por meio da iniciativa, detentas produzirão o material que auxiliará na autoestima de mulheres com câncer.

A decisão foi da Justiça Federal, que acatou um pedido do Conselho da Comunidade de Goioerê, após solicitar, ainda em agosto, os cabelos para o projeto. O magistrado responsável pela aprovação afirmou que a destinação do material ajudaria tanto em políticas de saúde pública, quanto na reintegração social.