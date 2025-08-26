Mais de 160 quilos de cabelo humano são apreendidos no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foram apreendidos, aproximadamente, 161,5 quilos de cabelo humano de origem estrangeira sem comprovação de regularização fiscal na PR-486, em Perobal, no noroeste do estado. A apreensão aconteceu por volta das 19h40, na última segunda-feira (25).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o cabelo era transportado em uma Suzuki/SX4 azul, com placa de São Paulo. O condutor, de 43 anos, demonstrou nervosismo durante a abordagem, mas admitiu que pretendia revender o produto em salões de beleza do estado paulista.

O cabelo foi encontrado guardado em seis malas. De acordo com a corporação, o homem admitiu que adquiriu a mercadoria por US$ 15 mil. Em sites de venda on-line, essa quantidade de cabelo é vendida por R$ 800 mil, o equivalente a mais de 10 vezes do valor pago pelo produto, segundo a PRF.

De acordo com a corporação, ele foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado, junto com o veículo e o cabelo, à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, no oeste, para os procedimentos legais.