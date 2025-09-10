Fardos de maconha são encontrados escondidos em carga de tecidos na BR-277

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhoneiro paraguaio, de 38 anos, foi preso após ser pego transportando 5.410 quilos de maconha na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida no compartimento de carga do caminhão.

A abordagem aconteceu por volta das 14 horas, na terça-feira (10), mas se estendeu por toda a noite devido à dificuldade em acessar o material. Durante a ação, os policiais utilizaram cães farejadores, que apontaram que a droga estava no interior do veículo.

Ao abrirem a carroceria, foi localizada grande quantidade de fardos de maconha. A droga estava oculta em meio a carga de tecidos.

Além da droga, foram apreendidas cédulas em reais e em moeda estrangeira, além de um telefone celular. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Curitiba.