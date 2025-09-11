Peruca ou não? Cabeleira de Luiz Fux levanta dúvida nas redes sociais

A cabeleira do ministro Luiz Fux voltou a ser pauta nas redes sociais após ele passar quase 13 horas redigindo seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (10). Os fios volumosos e bem cuidados do magistrado não são novidade para quem acompanha o jurídico, onde sua aparência sempre rende comentários e brincadeiras.

No entanto, um spoiler: não é peruca. Em 2012, um ano depois de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela então presidente Dilma Rousseff, Fux admitiu à colunista Mônica Bergamo que já havia recorrido ao implante capilar.

>> Transplante capilar vale a pena? Especialista explica principais técnicas

Entre os próprios colegas de toga, o assunto já foi motivo de piada. Em 2020, o ex-ministro Marco Aurélio Mello comentou em entrevista: “Tenho umas fotografias em congressos com ele, de 30 anos atrás, e houve uma mudança fabulosa… Gostaria de saber o remédio que ele toma para tomar também.”

Nas redes sociais, a cabeleira do ministro volta e meia vira assunto entre os internautas que acompanham as sessões televisionadas. A transformação capilar de Fux chama atenção especialmente quando comparadas imagens de diferentes fases de sua carreira jurídica, mostrando uma mudança significativa na quantidade de cabelos do ministro ao longo dos anos.

Fux durante as Eleições de 1994. Foto: Marcelo Régua/Agência O GLOBO

O cuidado com a imagem, no entanto, não é exclusividade de Fux. Desde que as sessões do Supremo passaram a ser exibidas ao vivo pela TV Justiça e replicadas em tempo real nas redes sociais, os ministros se viram em permanente exposição. O ministro Alexandre de Moraes também foi pauta das redes sociais após exibir uma gravata de cachorrinhos da grife Ferragamo na votação de terça-feira (9).

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉