Transplante capilar vale a pena? Especialista explica principais técnicas

Você sabe quais são as técnicas usadas no transplante capilar? Graças aos avanços da medicina, hoje contamos com mais de uma opção. Cada tipo tem suas vantagens e desvantagens, mas o foco deve estar em encontrar a melhor solução para cada tipo de caso, sempre priorizando o melhor resultado e, acima de tudo, a saúde e segurança do paciente.

Segundo os médicos cirurgiões e dermatologistas, que são os profissionais aptos para realizar transplantes capilares, há diversos fatores que afetam a escolha da técnica adequada. “Nós analisamos, por exemplo, se a quantidade de cabelo desejada é possível ser alcançada, se pode ser transplantada e a área em que será feito o implante”, ressalta Dr. Henrique Radwanski, presidente da ABCRC (Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar).

Conheça as principais técnicas de transplante capilar realizadas no Brasil:

FUT – Transplante de Unidades Foliculares

Essa é a técnica mais clássica em transplante capilar, e consiste na retirada de uma faixa de pele do couro cabeludo – os fios dentro dessa faixa são implantados na zona calva, seja no couro cabeludo ou na barba.

O FUT é a base de quase todos os princípios dos transplantes capilares que são usados atualmente. O método pode ser feito tanto com anestesia geral quanto local, e demanda uma equipe profissional qualificada no preparo dos enxertos e durante o procedimento.

Segundo os especialistas, uma das limitações dessa técnica é a necessidade de uma cicatriz linear no couro cabeludo – o que assusta os pacientes em um primeiro momento. No entanto, quando o procedimento é feito com excelência, essa cicatriz fica imperceptível, não afetando a autoestima do paciente.

FUE – Unidade Folicular de Extração

A técnica FUE (Unidade Folicular de Extração) surgiu nas últimas duas décadas e ganhou notoriedade exatamente por não ter a necessidade da cicatriz linear, já que os fios são removidos um a um com pequenas perfurações circulares, que deixam mínimas cicatrizes no couro cabeludo.

Entre os benefícios, a técnica oferece menos dor e a recuperação costuma ser mais rápida. Por outro lado, a chance de perder ou traumatizar os enxertos é maior, por isso é preciso mais habilidade e conhecimento do profissional que realiza a cirurgia, que dura em média de oito a dez horas.

FUE com DNI (Implanter com Agulha Sem Corte)

Nesta técnica criada pelo cirurgião plástico brasileiro Dr. Mauro Speranzini, ex-presidente da ABCRC, usa-se uma agulha não afiada, sem corte, que substitui a tradicional pinça para colocação dos folículos na zona calva. Entre as vantagens deste procedimento estão as incisões menores, com mínimas cicatrizes e inchaço, além de melhor circulação sanguínea – o que reduz o risco de lesão dos fios que serão implantados.

Importante ressaltar que o transplante capilar é uma cirurgia e que exige cuidados antes, durante e após a sua realização. Pesquisar bem sobre o especialista antes de fazer o procedimento, entender o processo como um todo, sentir segurança na equipe e calibrar as expectativas são passos importantes. Embora o transplante capilar possa proporcionar um crescimento de cabelo notável, não é garantido o crescimento do cabelo em 100% da área transplantada e pode levar algum tempo para que ele cresça completamente.

Sobre a ABCRC

A ABCRC é uma associação sem fins lucrativos composta por médicos dermatologistas e cirurgiões plásticos que realizam cirurgia de restauração capilar. O objetivo da entidade é congregar os profissionais e propiciar atualizações científicas, garantindo a defesa profissional e o renome brasileiro no transplante capilar.

