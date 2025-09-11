Os segredos que fazem da Rua 24 Horas um ícone curitibano há 34 anos

Nesta sexta-feira (12), Curitiba desperta com um motivo a mais para celebrar. A Rua 24 Horas, uma das passagens mais emblemáticas da cidade, completa 34 anos de histórias, encontros e descobertas. Inaugurada em 1991 como a primeira do Brasil a funcionar sem descanso, tornou-se muito mais que uma galeria coberta: virou símbolo de modernidade, tradição e movimento no coração da capital. O espaço é administrado pela Urbanização de Curitiba (Urbs).

O projeto arquitetônico foi desenvolvido por Abrão Assad (que também projetou a estufa do Jardim Botânico de Curitiba), Célia Bim e Simone Soares. A estrutura é formada por 32 arcos de material metálico tubular, brancos, revestidos por vidro.

Hoje, mesmo sem funcionar ininterruptamente, segue pulsando com restaurantes, bares e lojas, num total de 20 estabelecimentos comerciais. É também o ponto inicial da Linha Turismo, ônibus que percorre 26 atrativos da cidade. O ponto de embarque é na Rua Visconde de Nácar, onde o ônibus passa a cada 30 minutos, entre 8h30 e 17h30.

Histórias que atravessam o tempo

“Eu já tinha ouvido falar da Rua 24 Horas e fiz questão de vir até aqui conhecer. Achei bem agradável, com as lojas e gastronomia”, contou a professora aposentada Jaqueline Moreira da Costa Rufino, de Fortaleza, capital do Ceará, que visita Curitiba pela primeira vez com a família. “A cidade está muito organizada e limpa. De Curitiba ainda vamos para Maringá e depois Foz do Iguaçu.”

Para quem vive o cotidiano do espaço, a data também é motivo de expectativa. Guilherme de Oliveira, vendedor há mais de oito anos na Rua 24 Horas, se diz orgulhoso de trabalhar em um lugar ligado ao turismo. “A rua já passou por diversas transformações. Agora, com a proximidade do Natal, a gente espera um movimento ainda maior, porque Curitiba se enche de turistas e o comércio fica muito aquecido”, comenta.

A vendedora Silvana Costa reforça o valor simbólico do local. “A rua é maravilhosa. Sempre tem turistas tirando fotos aqui. Nas datas comemorativas, quando há música ao vivo nos restaurantes, o espaço ganha ainda mais vida. É lindo ver as pessoas se divertindo em um lugar tão especial”, observa.

E a comemoração não fica restrita ao aniversário desta sexta-feira. No sábado (13), a Rua 24 Horas recebe programação especial com atrações culturais, música e animação, em uma celebração que reafirma seu papel como cartão-postal vivo de Curitiba, um espaço que continua conectando passado e presente, tradição e modernidade, rotina e encantamento. Ainda haverá a distribuição de 34 mudas de árvores em celebração aos 34 anos.

Confira a programação do sábado

11h – DJ Webo

14h – Banda Lyra

15h – Família Folhas

15h30 – Grupo Curitando

15h30 – Tadao Caricaturista

Serviço

Rua 24 Horas

Local: Duas entradas – pela Rua Visconde de Nácar, S/N e Rua Visconde do Rio Branco, 1.679

Horário: 9h às 24h