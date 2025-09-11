Hot Wheels, Pokémon e figurinhas: feira em Curitiba tem os ‘reis do colecionismo’

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Shopping Alto da XV Mall será palco, neste fim de semana, da Feira Universo de Colecionadores, um dos maiores encontros do gênero em Curitiba. A expectativa é reunir mais de 100 expositores e atrair cerca de 5 mil visitantes da capital e da Região Metropolitana. O evento será realizado na praça de eventos do shopping e tem entrada gratuita.

A feira promete agradar entusiastas de todas as idades com uma programação variada. Entre os destaques, estarão carrinhos da linha Hot Wheels, discos de vinil, moedas raras, jogos de tabuleiro, brinquedos antigos, games clássicos e até estandes de vinhos e doces artesanais. Além das exposições, haverá workshops de customização de miniaturas e uma arena dedicada ao universo Pokémon.

Quem quiser participar do campeonato de Pokémon deverá pagar uma taxa de inscrição de R$ 20, valor que será revertido em premiação. O campeão receberá créditos para compras na loja Calm Mind, especializada em produtos da franquia.

Outro ponto alto da feira será a sala exclusiva de troca de figurinhas, já considerada parada obrigatória para os frequentadores. Crianças e adultos poderão completar seus álbuns e encontrar exemplares difíceis de conseguir no dia a dia.

A edição também contará com a presença especial de Zequinha, personagem clássico criado pelo ilustrador curitibano Nilson Müller, que promete encantar o público e trazer um toque nostálgico ao evento.

Foto: Reprodução.

Serviço

Feira Multicolecionismo Universo Colecionadores

Data: sábado e domingo (13 e 14 de setembro)

Local: Praça de eventos do Alto da XV Mall, localizado na rua Camões, nº 601, no Alto da XV

Horário: das 10h às 20h (sábado) e 14h às 19h (domingo)

Entrada gratuita

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉