Casal transforma hobby em negócio lucrativo em Curitiba

Quem coleciona objetos, miniaturas, sabe que encontrar o local adequado para expor sua paixão é um desafio. Isto motivou o empresário Edson Luis Mota Flores a empreender. Natural de Lages – Santa Catarina, mas criado em Curitiba, Flores colecionava miniaturas de carrinhos Hot Wheels e transformou o hobby em negócio.



Ele já tinha feito prateleiras em casa para acomodar a coleção, mas a poeira incomodava. Então começou a pesquisar, buscou informações, arrumou máquinas e começou a fazer seus próprios expositores. Pintou e colocou porta de acrílico. O que era para acomodar sua coleção despertou o interesse de outros colecionadores. A confecção deles acabou se tornando o negócio da família. Hoje a Art-Expositores está instalada em um terreno de 1 mil m² na Cidade Industrial de Curitiba e possui mais de 250 modelos de expositores na linha de produção. Também faz sob encomenda, conforme a necessidade do cliente.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“A venda hoje é de aproximadamente 350 expositores por mês. Já chegamos a produzir uma média de 700, antes da pandemia”, conta o empreendedor. “É uma empresa familiar. Começamos no Xaxim há 17 anos e acabamos mudando para um lugar maior, no endereço onde estamos hoje, onde funciona a fábrica e temos o showroom com os expositores”, disse Flores, que trabalha com a esposa Kelly Cristina Alves, e mais sete funcionários.

A empresa comercializa o produto pelo site oficial e pelas plataformas de comércio eletrônico Mercado Livre e Shopee. Entrega para todo o Brasil. “Os modelos que mais saem são na escala 1×64, para coleção de miniaturas de carros como Hot Wheels, Matchbox. De uns tempos pra cá, depois das Olimpíadas, passamos a ter bastante procura também de expositores para medalhas ”, diz Flores.

Modelos diferenciados

Os expositores são feitos com MDF, recebem pintura e portas de acrílico que ajudam a afastar a poeira. Tem modelos em diferentes escalas, conforme o tamanho do objeto de coleção, mas a produção maior é na escala 1×64. Há cerca de cinco anos a empresa fez investimento em máquinas de corte a laser, o que proporcionou outros formatos e sair dos modelos tradicionais. Por isso, no portfólio da Art-Expositores, há modelos com bordas arredondadas, expositor em formato de camiseta, expositores redondos, entre outros.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Os modelos servem para uma infinidade de objetos colecionáveis como bonecas, esmaltes, miniaturas de personagens da Marvel, miniaturas do Star Wars, copinhos shot, miniaturas de motos, moedas, camisetas, entre outras opções. Os preços variam de acordo com o modelo e capacidade do expositor.

“As estantes expositoras têm uma boa aceitação. Temos clientes de 15, 16 anos, que vêm acompanhando o nosso crescimento, e vão aumentando suas coleções. São clientes antigos e sempre tem muita indicação. Nossa melhor propaganda são nossos clientes que indicam para amigos, parentes ”, afirma Kelly Alves.

Propaganda personalizada

Além da indicação, um outro meio de divulgação da empresa que chama muita atenção pelas ruas de Curitiba é um veículo Fiat Doblò estilizado. Com cores chamativas e expositores instalados no carro, ao menos 480 miniaturas de Hot Wheels estão expostas na Doblò.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“As crianças, e os adultos também, enlouquecem quando vêem o carro. Se contabilizar, é um valor alto de investimento. Foi feita toda uma estrutura instalada no carro, tem que ter muitos carrinhos pra colocar. No meu caso, é um meio de propaganda dos expositores”, pontua Edson Flores.

O carro é bastante chamativo com rodas amarelas, luz de led e acrílico amarelo, o que chama atenção de quem vê passar. O veículo é usado diariamente, e felizmente, nunca teve nenhum problema com roubo. Antes da Doblò estilizada, a empresa já fazia propaganda com plotagem no carro.

Atualmente a coleção do Edson Flores tem mais de 4 mil miniaturas de Hot Wheels. A maioria pode ser vista nos expositores do show room da empresa. Apesar de parecer muito, Kelly Alves garante que não é tão grande diante da coleção de alguns clientes.

