Restaurador de Curitiba conquista colecionadores ao reformar carrinhos cheios de história

Um curitibano restaurador de sonhos que personaliza a imaginação de crianças e adultos com uma das maiores paixões dos brasileiros: os carrinhos de brinquedo. Sandro Stremel, um apaixonado pelo cinema, dedica boa parte da vida aos minicarros com um trabalho 100% artesanal, na loja Road House no Omar Square, antigo Omar Shopping, e na Feira do Largo da Ordem, ambos no Centro de Curitiba.

Nascido no bairro de Santa Felicidade, Sandro foi acostumado desde pequeno a estar em oficinas mecânicas. O avô Antônio, e o pai José, trabalharam com carros, e ele seguiu o caminho da família. “A paixão é de berço, estou na terceira geração de uma família acostumada a trabalhar com carros. Meu avô era torneiro mecânico, meus tios e o meu pai sempre estiveram nesse meio. Trabalhei por muitos anos em funilaria, minha especialidade é restauração de carros antigos e militares”, recordou Sandro.

A personalização de miniaturas com o curitibano começou em 2003, o primeiro na cidade. A roda do carrinho quebrou ou mesmo a pintura está desgastada devido aos impactos com o chão e na parede de casa, o Sandro pode dar jeito. Um dos destaques na loja são os queridinhos das crianças, os Hot Wheels.

“Comecei a fazer para colecionar carros de cinema, de filmes. Comecei a prestar atenção nos Hot Wheels, e iniciei as personalizações. Certa vez, teve um evento no Shopping Mueller, pintei 15 carrinhos e fui lá com uma maletinha. O primeiro cara que viu o que eu tinha feito, acabou levando todos. Eu sempre tento resgatar a cor original pintando com tinta automotiva. A cultura do carro no Brasil é muito grande, são memórias que todos carregam, eu produzo peças com memórias de infância. Digo que plantei a sementinha, e hoje dá fruto na casa das pessoas”, disse Sandro.

E não é somente nos carrinhos da Hot Wheels que o Sandro pode arrumar. Tem algum modelo antigo que está com algum dano ou desgaste, a avaliação é realizada na hora. “Depende de uma avaliação, é preciso ter viabilidade pela dificuldade de trabalho ou pelo custo. Comparado ao carro grande, é bem mais difícil pintar uma miniatura, pois não permite erro. Ela precisa sair perfeita, se pega sujeira, não dá para polir direito”, comentou Sandro, que na feira do Largo da Ordem fica expondo na área dos carros antigos.

Táxi laranja curitibano e caixas de acrílico

Imagem de uma miniatura de um fusca táxi de Curitiba. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Uma das centenas de minicarros que estão expostos na loja do Omar Square, é o táxi laranja de Curitiba em modelo Fusca ou Uno. Segundo Sandro, é uma forma de homenagem para a cidade em que nasceu.” Foi um dos primeiros trabalhos que fiz para customizar. No começo, tive dificuldade com os decalques e hoje faço eles. Ninguém sabia, e foi desenvolvendo o xadrez do táxi com muita pesquisa ao longo dos anos”, valorizou o artista que ainda comercializa kombis, fuscas, opalas, caminhonetes, réplicas de filmes ou modelos históricos como um lindo Corvette 1957.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Para proteger essas raridades que podem ser compradas ou presenteadas, Sandro embala alguns dos itens em uma caixa acrílica. Essa redoma ainda deixa o minicarro mais bonito e valoriza a peça.

Paixão entre colecionadores e entusiastas

O público apaixonado por carrinhos só cresce. Além das crianças que desejam um novo modelo, os pais são aqueles que buscam novidades ou mesmo incentivam os pequenos desde cedo a criarem um carinho pelo brinquedo. “Isso passa de geração. Um rapaz comentou esses dias que quando tinha cinco anos, o pai comprava toda semana um carrinho na feira. Ele se apaixonou pelos carros, e acabou se formando em Engenharia Mecânica. Foi gratificante ouvir aquilo, e recordo que quando abri a loja no meio da pandemia em 2020, falaram que eu era louco. Pensei em ficar três meses, está quase batendo cinco anos aqui”, completou Sandro, o piloto campeão de Curitiba em minicarros. Acelera!

Road House Store – LOJA DE MINIATURAS DE AUTOMÓVEIS

Omar Square – Avenida Vicente Machado, 285 – CA 02 – Centro, Curitiba

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 13h às 19h

Sábados – 10h às 18h

Contato – (41) 99515-8990

Instagram: roadhouse_store

