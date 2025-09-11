Governo libera construção de viadutos na BR-116 em Fazenda Rio Grande

A quinta-feira (11) marcou um momento histórico para Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário das Cidades, Guto Silva, assinaram o convênio para a construção de dois viadutos sobre a BR-116. A obra vai resolver um problema que há anos tira o sono de quem precisa cruzar a rodovia na região.

O Estado vai repassar R$ 89 milhões para o município executar a obra, enquanto a prefeitura de Fazenda Rio Grande entra com R$ 7 milhões como contrapartida. Agora é hora de preparar a documentação e publicar o edital para que a coisa ande.

Um viaduto será construído na altura do km 125,5, ligando a Avenida das Américas à Rua Nelson Claudino dos Santos. O segundo fica no km 126,3, conectando a rua Carlos Eduardo Nichele à Rua Jatobá. Não é só isso: o pacote inclui alças de acesso, sistema de drenagem, calçamento e até paisagismo nos dois trechos.

Adeus aos semáforos que hoje deixam o trânsito entre os bairros Pinheiros e Eucalipto muito lento! A mudança vai beneficiar não só quem circula pela área urbana da BR-116 em Fazenda Rio Grande, mas toda a região sul da Grande Curitiba.

“Fazenda Rio Grande cresceu e a BR-116 passou a fazer parte da cidade. Esta obra vai ajudar no fluxo dos moradores e fazer com que eles percam menos tempo trânsito, ganhando tempo para aproveitar com a família ou trabalhar. É uma obra que dá qualidade de vida às pessoas”, disse o secretário de Cidades, Guto Silva. Ele foi responsável pela contratação do projeto quando estava na Secretaria do Planejamento.

Mais de 100 mil pessoas que passam diariamente pelo trecho devem comemorar essa novidade. Vale lembrar que Fazenda Rio Grande é o município que mais cresceu nos últimos anos no Paraná, segundo o Censo. A ideia é dar uma estrutura viária adequada à cidade, acompanhando seu crescimento populacional.

“Esta é a obra mais importante da história da cidade, permitindo que as pessoas possam atravessar a cidade com mais agilidade e segurança. Nossa expectativa é que em cerca de dois anos ela esteja concluída, dando mais eficiência ao trânsito e salvando vidas”, afirmou o prefeito de Fazenda Rio Grande, Marco Marcondes.

O Governo do Estado também liberou R$ 48 milhões para obras de pavimentação urbana em Fazenda Rio Grande pelo programa Asfalto Novo, Vida Nova. Com esse dinheiro, mais de 13 quilômetros de ruas na cidade vão ganhar asfalto novinho em folha.

E a Região Metropolitana de Curitiba está sendo contemplada com o maior pacote de obras dos últimos 30 anos. Entre as intervenções já em andamento estão a duplicação em concreto da ligação entre Mandirituba e São José dos Pinhais (25% concluída), a pavimentação do acesso a Doutor Ulysses e a ampliação da Rodovia dos Minérios em direção a Rio Branco do Sul.

Nas concessões rodoviárias, já estão rolando a duplicação do Contorno Norte de Curitiba (PR-418) e o início dos trabalhos na PR-423, entre Araucária e Campo Largo. Essas obras vão melhorar a segurança e a fluidez em importantes corredores logísticos da RMC, desafogando as BRs-277 e 376, que hoje concentram grande parte do tráfego da região.

A Via Araucária, concessionária responsável pelo lote, prevê investimentos de mais de R$ 170 milhões nos próximos três anos só no Contorno Norte, com a entrega de sete novos viadutos até 2027.

Novas obras

E tem mais projetos na fila! Já contratados ou em fase de licitação estão o Novo Contorno Sul de Curitiba (ligando Araucária à BR-116 com pista em concreto, viadutos e ciclovia), nova etapa de duplicação da Rodovia da Uva, duas trincheiras na Linha Verde em Curitiba e alças de acesso na BR-116, em Fazenda Rio Grande. Também está prevista a pavimentação da Estrada Antônio Fiorese, conectando Rio Branco do Sul a Colombo.