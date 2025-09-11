Centro de distribuição do Mercado Livre, em Araucária, será “colossal”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Mercado Livre inaugura oficialmente seu novo Centro de Distribuição em Araucária (PR), nos próximos dias, fruto de um acordo conduzido pela Favretto Imóveis no modelo built to suit (BTS), e viabilizado pela empresa paulista SP2. O contrato de locação firmado pela gigante do e-commerce consolida a presença da empresa no Paraná como um dos principais polos logísticos da região.

O empreendimento recebeu investimento de R$ 120 milhões para aquisição do imóvel, que possui área total de aproximadamente 400 mil m². A responsável pela construção do barracão logístico, com 92.630 m² (o equivalente a 11 campos de futebol) é a empresa investidora HSI.

O empreendimento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Araucária e vai gerar milhares de empregos, somando vagas diretas e indiretas. O Centro de Distribuição vai funcionar 24 horas por dia, em três turnos, e contará com um pátio de 100mil m², com capacidade para receber centenas de veículos quando estiver em plena operação.

Viabilização do projeto

Para viabilizar o projeto, a Favretto Imóveis atuou na intermediação e aglutinação dos terrenos, que pertenciam a seis proprietários – incluindo a própria empresa. “É muito importante destacar que a Favretto foi a responsável por intermediar e unir os proprietários, algo inédito mesmo para nós, que já realizamos diversas operações semelhantes”, afirma Jorge Favretto, sócio-fundador da Favretto Imóveis.

Jorge Favretto acrescenta: “O grande diferencial foi conquistar a confiança de todos os proprietários para viabilizar a negociação. Isso só foi possível pela credibilidade que temos no mercado e pela experiência acumulada em operações desse porte.”

Com o novo Centro de Distribuição, Araucária reforça seu papel estratégico na logística paranaense e nacional, e o Mercado Livre dá mais um passo no fortalecimento da infraestrutura que sustenta seu crescimento acelerado no Brasil.