Blindagem celebra 50 anos de rock com show especial em Curitiba

Nascida nos porões da música curitibana dos anos 70, a Blindagem é dessas lendas do rock que, em vez de envelhecer, só ganha mais inspiração com o passar do tempo. Tudo começou com ensaios em garagens e apresentações da banda Movimento Parado, até que Paulo Juk, Alberto Rodriguez, Amaury Stocchero e Marinho Jr decidiram profissionalizar a coisa, apostar no autoral e seguir um novo caminho. Foi em 23 de agosto de 1975, num show em Floripa, que o nome Blindagem apareceu pela primeira vez.

Mas foi em 1979 que a banda realmente se consolidou como um dos nomes mais importantes do rock paranaense. A entrada de Ivo Rodrigues Jr., com aquela voz poderosa, e suas parcerias com o poeta Paulo Leminski, deram nova vida ao grupo. No mesmo ano, Paulo Teixeira chegou empunhando sua guitarra de forma única, e o resultado não poderia ser outro: em 1981, o LP Blindagem caiu como uma bomba no cenário musical.

Em 1984, Pato Romero assumiu as baquetas, completando a formação que gravaria a maior parte da discografia da banda, incluindo o lendário DVD “Rock em Concerto” com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Após a perda do vocalista Ivo Rodrigues em 2010, os vocais foram assumidos por Rodriggo Vivasz e, desde 2022, William Vox trouxe uma nova energia para a banda.

Hora de comemorar!

E como não largar da música quando o palco não larga de você? Após cinco décadas de estrada, a Blindagem quer celebrar com seus admiradores fiéis de várias gerações. A banda está preparando a turnê “Nossa Vida é um Palco”, com um show especial que promete ser inesquecível.

Com Paulo Juk (baixo), Paulo Teixeira (guitarra), Alberto Rodriguez (guitarra), Pato Romero (bateria) e Willian Vox (vocal/violão), o repertório vai reunir as músicas atemporais que mais impactaram os fãs, com um pouquinho de cada disco da carreira. O espetáculo está sendo minuciosamente planejado para marcar mais um capítulo na história da banda e de quem os acompanha.

Para Paulo Juk, esse momento traz muita reflexão. “Não é fácil manter uma banda por cinco décadas. Tivemos o privilégio de formar praticamente uma família, que se estende também para o nosso público – amigos que nos acompanham há tantos anos”, afirma. O mais bonito, completa ele, é ver as gerações se renovando. “A possibilidade de chegar nessa época de comemorar 50 anos e ter, na plateia, um público de três, quatro gerações, sentado, ouvindo, aplaudindo e cantando junto, é algo que realmente não tem preço”, diz emocionado o baixista.

Já o guitarrista Paulo Teixeira fala da emoção de celebrar esse momento especial: “Vai ser uma verdadeira festa, uma grande família de amigos e fãs reunidos no Guairão, cantando junto os sucessos que marcaram gerações”, afirma. Para ele, a mágica na música está no respeito, no comprometimento, no amor pelo instrumento e, acima de tudo, na alegria de tocar com amigos. “É isso que faz uma trajetória durar tanto tempo. Foram muitos palcos, e muitos ainda virão”, garante o guitarrista.

O legado da Blindagem vai muito além dos discos. A banda influenciou gerações de músicos e bandas, marcou épocas e se consolidou pela dedicação e respeito ao público. Mais do que referência do rock paranaense, suas canções se transformaram em trilhas sonoras na vida de muitos fãs.

Serviço

Nossa Vida é um Palco

Data: 19 de setembro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 21 horas

Local: Guairão – Rua Conselheiro Laurindo, s/n – Curitiba PR

Classificação indicativa: livre

Venda pelo Disk Ingressos