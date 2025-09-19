Feliz com o calorão? Nova frente fria trará chuva ao Paraná

As temperaturas vão subir nos termômetros espalhados pelo Paraná, mas só até sábado (20). De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), uma frente fria trará chuvas ao Estado entre domingo (21) e segunda-feira (22), e as temperaturas, principalmente na faixa norte paranaense, sofrerão declínio de até 10°C.

As temperaturas mínimas mais baixas desta sexta-feira (19) foram em São Mateus do Sul (Inmet), que registrou 8,9°C, e Palmas, que teve 9,9°C. Já em Santa Helena, Paranaguá, Loanda, Guaratuba e Foz do Iguaçu, o dia já amanheceu com temperaturas entre 18°C e 19°C. Na região Norte, a tarde, as temperaturas podem chegar a 35°C. Na metade sul do Paraná, aos 30°C.

+ Leia mais: “Moço do Te Amo” estreia espetáculo infantil em Curitiba

“Na metade leste do Paraná há maior cobertura de nuvens desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Na Região Metropolitana de Curitiba as temperaturas a tarde poderão chegar a 26°C nesta sexta, e próximo aos 30°C no sábado. No Litoral, as temperaturas máximas também ficarão entre 28°C e 29°C”, afirma Fernando Mendes, meteorologista do Simepar.

Frente fria

Entre domingo (21) e segunda-feira (22), uma frente fria se aproxima do Paraná e muda as condições do tempo. Há previsão de chuva em todas as regiões do estado, com possibilidade de temporais localizados com fortes rajadas de vento e trovoadas, começando no Oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai e Argentina, e na divisa com Santa Catarina. Também ocorrerão chuvas intensas no Noroeste, Sudoeste e Centro-Sul. Não são descartados temporais em outras regiões.

“A frente fria traz situação de chuva para o Estado, que está necessitando de precipitações, e teremos também mudança no padrão de temperatura. Com o aumento da instabilidade, o aumento da presença de nuvens, teremos temperaturas mais amenas no período da tarde, especialmente em porções mais ao norte”, afirma Mendes.

+ Veja também: Morre Kevan Gillies, mestre em treinamento tático militar em Curitiba

Loanda, no Noroeste, por exemplo, tem previsão de temperaturas entre 26°C e 35°C no domingo, e na segunda entre 16°C e 23°C: um declínio de mais de 10°C em apenas um dia. O cenário é parecido em Maringá, também no Noroeste, que tem previsão de temperaturas entre 25°C e 34°C no domingo, e 16°C e 24°C na segunda-feira.

A diferença de temperatura após a chuva será mais gradativa nas outras regiões. Em Foz do Iguaçu (Oeste) o sábado terá temperaturas entre 21°C e 31°C, no domingo a máxima prevista cai para 28°C, e na segunda-feira as temperaturas ficam entre 15°C e 22°C. Em Pato Branco (Sudoeste) o sábado vai de 15°C a 30°C, o domingo de 19°C a 25°C, e a segunda-feira de 10°C a 19°C.

Em Guaratuba, a temperatura vai de 18°C a 31°C no domingo, e cai para 15°C a 22°C na segunda-feira. O Litoral terá pouca amplitude térmica ao longo da próxima semana. Curitiba fica entre 18°C e 29°C no domingo, e registrará temperaturas entre 13°C e 21°C na segunda-feira. Na próxima semana, as mínimas ficam na faixa dos 10°C na capital paranaense.

Em Guarapuava, no Centro-Sul, o sábado será entre 14°C e 28°, o domingo entre 18°C e 23°C, a segunda entre 9°C e 18°C, apenas, e na terça-feira as mínimas poderão ser abaixo de 5°C. As máximas voltam a subir. A situação é similar em Palmas (Sudoeste): temperaturas previstas entre 13°C e 27°C no sábado, entre 17°C e 22°C no domingo, entre 7°C e 17°C na segunda-feira, e terça com mínimas abaixo de 5°C, mas com elevação das máximas.