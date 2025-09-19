Morre Kevan Gillies, mestre em treinamento tático militar em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O britânico Kevan Gillies, referência em treinamento tático militar e fundador da Tees Brazil, faleceu nesta sexta-feira, aos 63 anos, no Hospital Onix, em Curitiba, onde estava internado. O velório será realizado na Capela Vaticano, e o corpo será cremado no sábado, no Crematório Vertical de Curitiba.

Por pelo menos três décadas, Gillies dedicou sua vida a aprimorar o conhecimento tático de agentes das Polícias e do Exército de todo o Brasil através de sua escola de treinamento de operações especiais, localizada em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

A paixão pelas artes marciais e forças armadas acompanhou Kevan desde a infância. Em entrevista à Tribuna em 2019, ele compartilhou como tudo começou: “Tudo começa na Inglaterra, na infância, em 1970, com uma obstinação pelas artes marciais e pelo desejo de pertencer às Forças Especiais Britânicas (Special Air Service; sigla: SAS). Quando eu tinha 8 anos, ganhei um livro das Forças Especiais Britânicas e me lembro da foto da capa até hoje. Tinha um cara da SAS montando uma carga explosiva. Eu adorei aquela capa, minha ideia era servir no Exercito Britânico”, contou Gillies.

A Tees Brazil, fundada por Gillies, tornou-se uma instituição respeitada no cenário da segurança pública nacional, formando gerações de profissionais com técnicas avançadas de operações especiais. O legado de Kevan permanece vivo nos inúmeros agentes que ele ajudou a treinar ao longo de sua carreira dedicada à excelência tática e operacional.

Gillies deixa um importante legado para a segurança pública brasileira, tendo contribuído significativamente para a formação e aperfeiçoamento de profissionais que hoje atuam em diversas forças policiais e militares do país.

