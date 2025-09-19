Filarmônica FAP celebra ritmos brasileiros em concerto gratuito no Teatro do Paiol

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A música brasileira toma conta do histórico Teatro do Paiol, em Curitiba, na próxima quarta-feira (24). A partir das 20h30, a Filarmônica da Faculdade de Artes do Paraná (FAP) apresenta um concerto especial que promete encantar os amantes da cultura musical.

No repertório, o público poderá apreciar obras de grandes mestres nacionais como Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e Capiba, nomes que ajudaram a construir a identidade sonora do país por meio de composições que misturam o erudito e o popular.

Um dos destaques será a reapresentação da Cantata Praieira, obra concebida pelo maestro André Ricardo Souza, atual regente e diretor artístico da orquestra. A composição, que une coro, solistas e orquestra, é inspirada nas canções praieiras de Dorival Caymmi, transportando o público para o universo litorâneo do compositor baiano.

A apresentação tem entrada gratuita, com ingressos disponíveis na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo.