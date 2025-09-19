Restaurante famoso fecha filial em bairro de luxo, mas anuncia mudança

Três anos após inaugurar uma nova loja no bairro Cabral, a rede Mustang Sally encerrou as atividades da loja localizada na Avenida Munhoz da Rocha, onde antes funcionou por muitos anos uma filial da Pizza Hut.
A decisão de encerrar as atividades do restaurante estilo “diner americano” foi estratégica, já que a operação que funcionava ali foi transferida para a recém inaugurada Rua da Música, na Pedreira Paulo Leminski.
O Mustang Sally tem como estratégia a presença nas diferentes regiões de Curitiba. Está posicionado no Sul com o Palladium, no Batel e mais ao centro no Shopping Mueller e a casa do Cabral era a estratégia do Norte, mas a oportunidade que surgiu na Pedreira foi considerada mais vantajosa.
Ainda não se sabe qual operação irá assumir o local do Mustang Sally do Cabral, mas no local já há uma faixa dizendo que em breve tem novidades e o ponto segue sob administração do grupo..
Na Rua da Música
Com cardápio especializado em comidas “tex-mex” e pegada rock’n’roll, o Mustang Sally da Rua da Música tem um ambiente vibrante e cenográfico. O projeto arquitetônico leva a assinatura de André Henning, arquiteto responsável por cinco das seis casas do novo complexo. Ele foi responsável, também, pelo rebranding da marca Mustang.
Na parte interna, novas cores, bar integrado ao salão, palco para atrações musicais, além de itens decorativos que reforçam a nova identidade visual do Mustang Sally.
“Nos inspiramos nos diners, nos anos 50 e 60, naquela ‘vibe’ dos Anos Dourados e no clima alegre da cultura mexicana. Nossa história está envolta na atmosfera da viagem, do carro, da parada de estrada, na viagem de moto… porque se você tá na estrada, você tá viajando pra algum lugar e quando viaja, você vive experiências. É nessa ideia e nesse life style que o Mustang Sally se inspira”, explica Guga Griebeler, diretor do Mustang Sally.
O novo Mustang Sally Rua da Música está localizado na Rua João Gava, 970, na Pedreira Paulo Leminski. A casa tem capacidade para atender até 80 pessoas sentadas.