Acidente na BR-116: passageira morre após capotamento e motorista é preso

Uma colisão entre dois carros resultou na morte da passageira de um dos veículos na BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na noite de sábado (20). O acidente aconteceu por volta das 19h30, no km 120, na pista sentido Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando um dos veículos mudou de faixa e colidiu contra o segundo automóvel que trafegava na faixa da direita.

Com a batida, o carro que mudou de faixa capotou. Nele havia três ocupantes: o motorista e duas passageiras. As duas mulheres foram ejetadas do veículo no momento do capotamento. Uma delas morreu no local e a outra foi levada com ferimentos ao hospital.

A PRF informou que o motorista estava com sinais de embriaguez. Ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil (PC) de Fazenda Rio Grande. Já o condutor do outro veículo envolvido no acidente não ficou ferido.