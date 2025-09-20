Após ameaça, homem tenta “fuga de cinema”, mas tomba ao peitar PM

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi morto em um confronto com a Polícia Militar, na madrugada deste sábado (20), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Segundo a corporação, ele teria fugido de uma abordagem, após a ex-companheira denuncia-lo por violência doméstica.

De acordo com a PM, a mulher teria informado que o homem estaria em frente a sua casa com comportamento agressivo e a ameaçando com uma arma. Ao chegarem no local da ocorrência, o suspeito teria passado de carro.

Ao ser abordado por policiais, ele fugiu avançando sinais, dirigindo na contramão e ultrapassando em faixas contínuas. Segundo a PM, uma equipe da Central de Operações Policiais Militares (COPOM) foi acionada para auxiliar na ação. Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte da fuga. Assista abaixo.

Conforme a corporação, durante a perseguição, o suspeito teria tentado atropelar um PM e, com a intenção de pará-lo, a equipe teria disparado contra o pneu do carro. Porém, o homem apenas desistiu da fuga quando bateu em uma moto estacionada.

Neste momento, durante a abordagem, a PM afirma que o homem teria apontado a arma para a equipe e, por isso, de acordo com a corporação, “houve a necessidade” de atirar nele.

Os serviços de emergência foram acionados. Porém, o homem morreu no local. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas.

Segundo a PM, dentro do carro do suspeito foram encontradas uma pistola Taurus PT-57, com carregador com capacidade para 15 munições, 9 munições intactas, além de quatro embalagens com substância análoga à cocaína.

De acordo com a polícia, será instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) com o

objetivo de apurar as circunstâncias do caso.