Exposição gratuita de dinossauros movimenta shopping de Curitiba

Os dinossauros invadiram o Copa Open Mall, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Desde o dia 13 até o Dia das Crianças (12/10), crianças e famílias são convidados a conhecerem de perto os 16 dinossauros em tamanho real que estão espalhados pelo centro comercial. O acesso dos visitantes e o estacionamento são gratuitos.

Entre os dinossauros que estão na exposição tem um braquiossauro, com 6 metros de altura. Durante ou depois da aventura, as famílias são convidadas a aproveitar as promoções do shopping que tem o conceito aberto, entre elas uma praça de alimentação bem convidativa.

O Copa fica na Linha Verde, sentido Sul da BR-476, número 17.632. Também há acessos pela Rua Ipiranga, 960, e pela Guilherme Mazeto (acesso exclusivo para pedestres).