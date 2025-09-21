Chuva em Curitiba cancela programação de lazer em cinco parques da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a chuva registrada na capital, a Prefeitura de Curitiba cancelou o evento Lazer no Parque deste domingo (21). Com isso, a programação prevista para os parques Pinhal de Santana, Lago Azul, Tropeiros, Náutico e Atuba não vai ocorrer.

A programação aconteceria das 14h às 18h em diferentes espaços da cidade. Nos locais, estariam disponibilizados jogos gigantes, tênis de mesa, cama elástica, além de festivais esportivos e desafios para todas as idades.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 106 cidades do Paraná estão sob alerta de tempestade neste domingo (21). O aviso inclui Curitiba e municípios da região metropolitana.

Segundo o instituto, estão previstas para a região chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 a 100 km/h durante todo o dia.