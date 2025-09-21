Curitiba tem manifestações contra PEC da Blindagem e em homenagem a Charles Kirk

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O início da tarde deste domingo (21) foi marcado por duas manifestações no Centro de Curitiba. Sob forte chuva, manifestantes de direita e esquerda se reuniram em diferentes pontos da região central da cidade, com diferentes pautas políticas.

Na Boca Maldita, pessoas se reuniram protestando contra a anistia de presos responsáveis pelos atos de 8 de janeiro de 2023 – quando houve invasão do Congresso, Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília -, e a PEC da Blindagem.

Além de Curitiba, o protesto contra uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que abre brecha para ampliação do atual foro especial de parlamentares foi registrado em diferentes cidades do país. Para a APP Sindicato, a chamada PEC da Blindagem beneficia apenas uma elite que deseja se isentar da Justiça.

“A convocação se dirige a todos os trabalhadores, artistas, movimentos sociais, militantes de sindicatos e partidos comprometidos com a democracia, para que se engajem na luta por um Brasil mais justo, soberano e com direitos para todos”, afirma a APP Sindicato sobre o protesto deste domingo.

Já seguidores de lideranças da direita curitibana se juntaram em frente ao prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em homenagem a Charles Kirk, ativista conservador assassinado nos Estados Unidos.

O primeiro ato contou com o apoio do ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo), o advogado Jeffrey Chiquini e o vereador Guilherme Kilter (Novo). Durante a manifestação, participantes seguravam bandeiras dos Estados Unidos e cartazes com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre Moraes, e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pelas redes sociais, Dallagnol afirmou que a manifestação era em prol da luta defendida pelo ativista: vida, família, liberdade e integridade. “Pela pluralidade real nas universidades, para que elas não sejam dominadas por uma doutrinação ideológica de esquerda”, disse.

Até a publicação desta reportagem, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) não informou quantas pessoas participaram de cada um dos protestos. A Guarda Municipal (GM) afirma que as manifestações foram tranquilas. Assista:

O que é a PEC da Blindagem?

Aprovada em 1º e 2º turno em uma votação intensa na Câmara dos Deputados, a PEC da Blindagem abre brecha para ampliação do atual foro especial de parlamentares e para a criação de proteção também na área cível, impedindo juízes de instâncias inferiores, por exemplo, de bloquear bens e salários de congressistas suspeitos de corrupção. Foram 344 votos a favor e 133 contra o texto, em segundo turno.

A PEC (proposta de emenda à Constituição) estabelece uma blindagem maior do que a existente até 2001 e que foi derrubada pelo próprio Congresso devido à repercussão, à época, do amplo histórico de impunidade em relação aos deputados e senadores envolvidos em malfeitos.

Para concluir a votação da PEC da Blindagem, deputados ainda precisam analisar dois destaques que podem alterar pontos da proposta. Essa votação ocorrerá em outra sessão, em data a ser definida.

Quem é Charles Kirk?

Charles Kirk era um influenciador apoiador de Donald Trump que morreu baleado no dia 10 de setembro durante um evento na Utah Valley University. O ativista trumpista ficou famoso nos EUA devido à carreira pública construída ao longo da última década.

Críticos já apontaram indícios racistas, homofóbicos e sexistas em suas falas. Kirk sempre afirmou combater o “maior inimigo do povo” americano, a esquerda que, segundo ele, tomava conta dos campings universitários, das empresas americanas e de todo o governo.

“Não devemos ter medo de denunciar a esquerda pelo que ela realmente é: desconstrucionistas marxistas radicais que querem destruir este país por dentro”, afirmou em momento pré-campanha presidencial republicana, em 2020.