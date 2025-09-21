Venda de ingressos extras do Natal Disney em Curitiba começa na segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta segunda-feira (22), às 10 horas, serão disponibilizados ingressos para cinco sessões extras do espetáculo “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível“, que acontece pela primeira vez no Brasil como parte da programação especial do Natal de Curitiba.

As novas sessões estão marcadas para os dias 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, sempre às 11h, no Centro de Eventos Positivo, localizado no tradicional Parque Barigui. Uma oportunidade única para quem ainda não garantiu lugar na celebração que promete encantar toda a família.

Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site oficial ou na bilheteria física instalada no ParkShopping Barigui, esta última sem cobrança de taxas adicionais. Todas as sessões extras contarão com ingressos populares a partir de R$ 25.

Cuidado com anúncios falsos!

A prefeitura emitiu um alerta importante para que o público fique atento aos canais oficiais na hora da compra. Foram detectados anúncios falsos circulando nas redes sociais, e embora a organização já esteja tomando providências para removê-los, é fundamental redobrar os cuidados para evitar golpes.

Natal da Disney em Curitiba

Além do espetáculo principal, que acontece dentro do pavilhão de exposições, o Natal da Disney em Curitiba oferecerá atrações gratuitas na área externa do Parque Barigui, tornando a experiência acessível a todos os públicos.

Os valores dos ingressos variam conforme o setor. Nos assentos populares, que representam 20% da capacidade total e ficam na arquibancada lateral, os preços são R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira). Para os demais setores, nas sessões das 11h, a plateia VIP custa R$ 249,50 (meia-entrada) e R$ 499 (inteira). Já nas sessões das 16h e 20h, a arquibancada central sai por R$ 174,50 (meia-entrada) e R$ 349 (inteira), enquanto a plateia custa R$ 209,50 (meia-entrada) e R$ 419 (inteira).

O espetáculo conta com espaços reservados para pessoas com deficiência (PCD), pessoas com mobilidade reduzida (PMR) e seus acompanhantes. Clientes Nubank e Disney+ têm direito a 10% de desconto na tarifa inteira, lembrando que os descontos não são cumulativos.

O show promete ser uma verdadeira celebração natalina, com Mickey, Minnie e outros personagens queridos em cena. Serão mais de 30 artistas, cenários elaborados, efeitos especiais, figurinos e trilha sonora original. A narrativa, criada especialmente para o evento, transmite mensagens de esperança, união e celebração.

Na história, dois anfitriões têm a missão de embalar sonhos e desejos que chegam a um centro de distribuição. Os personagens da Disney se unem para garantir que cada desejo se transforme em uma celebração especial, além de completar uma missão junto ao público presente.

As apresentações do “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível” acontecem de 16 a 23 de dezembro, com as novas sessões extras ampliando as opções para o público.