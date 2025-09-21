Curitiba ganha nova loja de franquia de fast food focada em sucos

A Juistreet, reconhecida como uma das principais franquias de healthy fast food (fast food saudável) do Brasil e pioneira em juice bars (‘bar de sucos’), está em plena ascensão e reforça aposta em Curitiba. A marca, que inaugurou a primeira unidade no Juvevê há cerca de um ano, acaba de anunciar a abertura da segunda loja na capital paranaense, próxima a um dos locais mais estratégicos da cidade: o Parque Barigui, ponto turístico ensolarado e querido dos curitibanos.

Com o novo endereço, a Juistreet solidifica presença e posiciona-se em um local de grande circulação, tanto para moradores quanto para turistas, alinhando a proposta de bem-estar da marca ao estilo de vida ativo do público.

“A Juistreet não é apenas uma marca de sucos, mas um movimento de bem-estar, construído para ressoar profundamente com as novas gerações”, afirma Renato Muniz, CEO da marca. “Escolhemos a localização dessa franquia de forma muito estratégica: sabemos o quanto o Parque Barigui significa para os curitibanos e, também, o quanto esse local é associado à saúde, bem-estar e alimentação saudável, temas que a Juistreet se identifica e apoia no seu lifestyle focado em wellness”, completa.

A empresa projeta faturamento de R$ 65 milhões até o final de 2025. A meta é ainda mais audaciosa para os próximos anos, mirando R$ 212 milhões em 2027 e superando a marca de R$ 480 milhões até 2030. Esse crescimento é impulsionado por um modelo de negócio atrativo para franqueados: um investimento inicial a partir de R$ 200 mil e um retorno estimado em até 24 meses.

O rápido avanço da rede na capital paranaense é um reflexo do ambicioso plano de expansão. A Juistreet tem como meta a abertura de 300 novas unidades franqueadas nos próximos três anos. Essa projeção de crescimento exponencial é sustentada por uma injeção de investimentos estratégicos e pela alta do mercado de alimentação saudável.

A Juistreet foi fundada em 2013 em Balneário Camboriú (SC), pelo empreendedor Thiago Weizenmann. Após passar uma década na Austrália, onde se aprofundou em um estilo de vida saudável, Thiago retornou ao Brasil com a missão de replicar o sucesso dos juice bars australianos. Ele criou a marca com a proposta de ir além dos sucos, oferecendo uma experiência de bem-estar em um ambiente com estética cosmopolita. A empresa expandiu e, em 2024, adotou o modelo de franquias, impulsionando crescimento e se tornando a primeira franquia de juice bar do Brasil.