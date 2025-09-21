7 sobremesas refrescantes para a primavera

A primavera marca um período em que as frutas ganham mais espaço nas mesas. Nesse contexto, apostar em sobremesas que aproveitam o melhor da safra é uma ótima escolha para quem gosta daquele doce depois do almoço. Com combinações que vão do tradicional ao criativo, há opções capazes de agradar diferentes paladares.

A seguir, confira 7 receitas de sobremesas refrescantes para a primavera!

Panna cotta de pêssego

Ingredientes

Creme

500 ml de creme de leite

2/3 de xícara de chá de açúcar

chá de 1 colher de chá de essência de baunilha

24 g de gelatina em pó sem sabor

5 colheres de sopa de água gelada

Raspas de 1 limão

Compota

8 pêssegos descascados e cortados em pedaços

2 colheres de sopa de suco de limão

1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Creme

Em um recipiente, coloque a gelatina e adicione a água. Mexa bem até dissolver e reserve. Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio para aquecer, sem deixar ferver. Após, retire do fogo e adicione o açúcar, a essência de baunilha, a gelatina reservada e as raspas de limão e misture bem. Distribua o creme em recipientes individuais e reserve.

Compota

Em uma panela, coloque os pêssegos, o suco de limão e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até os pêssegos desmancharem bem levemente. Desligue o fogo, espere esfriar e distribua a compota sobre os recipientes com o creme. Leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Musse de manga

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 manga descascada e picada

3 colheres de sopa de açúcar

24 g de gelatina em pó sem sabor

2 colheres de sopa de suco de limão

5 colheres de sopa de água fria

3 claras de ovo

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite condensado, a manga e o suco de limão até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e reserve. Em outro recipiente, coloque a água fria e a gelatina e leve ao fogo médio, em banho-maria, para dissolver. Depois, adicione a gelatina ao creme de manga e misture bem. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar por 3 minutos. Tire a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, para não cozinhar a clara de ovo. Depois, transfira para a batedeira e bata até dobrar de volume. Em seguida, incorpore delicadamente as claras em neve ao creme de manga. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 2 horas.

Sorvete de melancia (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Sorvete de melancia

Ingredientes

4 xícaras de chá de melancia sem sementes e cortada em cubos

1 xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de suco de limão

1 pitada de sal

1/4 de xícara de chá de água gelada

24 g de gelatina em pó sem sabor

1 xícara de chá de creme de leite gelado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a melancia, o açúcar, o suco de limão e o sal, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, transfira a melancia para o liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque a gelatina e a água. Mexa bem até dissolver e leve ao fogo baixo por 2 minutos. Desligue o fogo e transfira a gelatina para uma batedeira. Acrescente a melancia reservada e o creme de leite e bata até dobrar de volume. Coloque o sorvete em um recipiente e leve ao congelador por 30 minutos. Sirva em seguida.

Taça de frutas

Ingredientes

3 morangos cortados em cubos

1 kiwi sem casca e cortado em cubos

1 maçã cortada em cubos

Polpa de 1 maracujá com as sementes

4 colheres de sopa de iogurte natural desnatado

Modo de preparo

Em uma taça, coloque metade das frutas e, por cima, o iogurte. Cubra com a outra metade das frutas e regue com a polpa de maracujá.

Pudim de goiaba (Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock)

Pudim de goiaba

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

500 g de polpa de goiaba madura

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite integral

12 g de gelatina incolor sem sabor

incolor sem sabor 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

Fatias finas de goiaba fresca

Corante alimentício rosa a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até caramelizar levemente. Acrescente a água e o corante rosa com cuidado, mexendo até formar uma calda lisa. Despeje no fundo de uma forma de pudim e reserve.

Após, em um recipiente, hidrate a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos ou até dissolver. No liquidificador, bata a polpa de goiaba, o leite condensado, o creme de leite e o leite até ficar homogêneo. Acrescente a gelatina dissolvida e bata por mais 1 minuto. Despeje a mistura na forma caramelizada, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas ou até firmar.

Depois, desenforme o pudim sobre um prato. Decore com fatias finas de goiaba fresca em volta e por cima. Sirva bem gelado.

Manjar de manga

Ingredientes

2 mangas descascadas e picadas

1 xícara de chá de açúcar

6 colheres de sopa de amido de milho

3 xícaras de chá de leite

200 ml de leite de coco

1 colher de sobremesa de manteiga

Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar

Manteiga para untar

Açúcar para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata as mangas, o açúcar, o amido de milho, o leite, o leite de coco e a manteiga até ficar homogêneo. Coloque a mistura em uma panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Coloque em uma forma para pudim, untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com cubos de manga e folhas de hortelã.