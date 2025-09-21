Resultado Mega-Sena 2917: apostas de Curitiba acertam quinta e garantem prêmio

O sábado (20) foi de expectativa para apostadores da Mega-Sena em todo o Brasil. No concurso 2917, realizado na noite de ontem, o resultado deixou duas apostas feitas em Curitiba bem perto de levar o prêmio principal, mas ficaram na quina.
Os dois jogos curitibanos acertaram cinco números e garantiram um prêmio de R$ 49.174,73 para cada aposta. O prêmio principal do concurso, estimado em R$ 40 milhões, acumulou. Nenhum apostador do país conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas, o que faz o valor subir para o próximo sorteio.
Além dos jogos feitos na capital paranaense, apostadores de Cambé, Cornélio Procópio e Paranaguá também acertaram a quina. Confira o detalhamentos das apostas vencedoras no Paraná:
|Cidade
|Unidade lotérica
|Razão Social
|Quantidade números apostados
|Canal de vendas
|Teimosinha
|Tipo de aposta
|Cotas
|Prêmio
|CAMBE/PR
|LOTERICA JAPURA
|CAMBE LOTERIAS LTDA
|6
|Fisico
|Não
|Simples
|1
|R$49.174,73
|CORNELIO PROCOPIO/PR
|IMPERIO DA SORTE
|LOTERICA IMPERIO DA SORTE LTDA
|6
|Fisico
|Não
|Simples
|1
|R$49.174,73
|CURITIBA/PR
|A PREMIADA LOTERIAS
|A PREMIADA LOTERIAS LTDA ME
|6
|Fisico
|Não
|Simples
|1
|R$49.174,73
|CURITIBA/PR
|LOTERICA ESPERANCA
|ZAMBRANO & BINDI LOTERIAS LTDA
|6
|Fisico
|Não
|Simples
|1
|R$49.174,73
|PARANAGUA/PR
|RCP LOTERIAS II
|RCP LOTERIAS II LTDA – ME
|6
|Fisico
|Não
|Simples
|1
|R$49.174,73
Números sorteados no concurso 2917
Os números da Mega-Sena sorteados no sábado foram: 06, 19, 38, 41, 46, 57.
Próximo sorteio da Mega-Sena
Os apostadores terão uma nova chance de tentar a sorte na próxima terça-feira (23), quando acontece o concurso 2918 da Mega-Sena.