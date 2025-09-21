Resultado Mega-Sena 2917: apostas de Curitiba acertam quinta e garantem prêmio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sábado (20) foi de expectativa para apostadores da Mega-Sena em todo o Brasil. No concurso 2917, realizado na noite de ontem, o resultado deixou duas apostas feitas em Curitiba bem perto de levar o prêmio principal, mas ficaram na quina.

Os dois jogos curitibanos acertaram cinco números e garantiram um prêmio de R$ 49.174,73 para cada aposta. O prêmio principal do concurso, estimado em R$ 40 milhões, acumulou. Nenhum apostador do país conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas, o que faz o valor subir para o próximo sorteio.

Além dos jogos feitos na capital paranaense, apostadores de Cambé, Cornélio Procópio e Paranaguá também acertaram a quina. Confira o detalhamentos das apostas vencedoras no Paraná:

Cidade Unidade lotérica Razão Social Quantidade números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMBE/PR LOTERICA JAPURA CAMBE LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$49.174,73 CORNELIO PROCOPIO/PR IMPERIO DA SORTE LOTERICA IMPERIO DA SORTE LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$49.174,73 CURITIBA/PR A PREMIADA LOTERIAS A PREMIADA LOTERIAS LTDA ME 6 Fisico Não Simples 1 R$49.174,73 CURITIBA/PR LOTERICA ESPERANCA ZAMBRANO & BINDI LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$49.174,73 PARANAGUA/PR RCP LOTERIAS II RCP LOTERIAS II LTDA – ME 6 Fisico Não Simples 1 R$49.174,73 Tabela: Loterias Caixa

Números sorteados no concurso 2917

Os números da Mega-Sena sorteados no sábado foram: 06, 19, 38, 41, 46, 57.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Os apostadores terão uma nova chance de tentar a sorte na próxima terça-feira (23), quando acontece o concurso 2918 da Mega-Sena.