PEC da Blindagem: Como votaram os deputados do Paraná?

Aprovada em 1º e 2º turno em uma votação intensa noite a dentro, na Câmara dos Deputados, a PEC da Blindagem, abre brecha para ampliação do atual foro especial de parlamentares e para a criação de proteção também na área cível, impedindo juízes de instâncias inferiores, por exemplo, de bloquear bens e salários de congressistas suspeitos de corrupção. Foram 344 votos a favor e 133 contra o texto, em segundo turno. Mas e como votaram os parlamentares do Paraná?

A PEC (proposta de emenda à Constituição) estabelece uma blindagem maior do que a existia até 2001 e que foi derrubada pelo próprio Congresso devido à repercussão, à época, do amplo histórico de impunidade em relação a deputados e senadores envolvidos em malfeitos.

Para concluir a votação da PEC da Blindagem, os deputados ainda precisam analisar dois destaques que podem alterar pontos da proposta. Essa votação ocorrerá em outra sessão, em data a ser definida.

No começo da madrugada desta quarta-feira (17), o Plenário rejeitou, por insuficiência de quórum, a exigência de votação secreta para Câmara ou Senado decidirem se seu parlamentar pode ser processado criminalmente pelo Supremo.

O que é a PEC da Blindagem?

O principal ponto do texto é o que dá ao Congresso o poder de barrar processos criminais no STF (Supremo Tribunal Federal) contra congressistas ao exigir autorização de Câmara ou de Senado, em votação secreta.

O texto estabelece que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser processados criminalmente sem prévia licença da respectiva Casa.

Atualmente o foro especial de deputados e senadores diz respeito apenas a investigações e processos relativos a crimes cometidos no exercício do mandato e em função dele. Não há foro na área cível.

O primeiro parágrafo da PEC diz que os deputados e senadores “serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal e, a qualquer tempo, somente serão alvos de medidas cautelares de natureza pessoal ou real dele provenientes”.

Ou seja, o texto dá margem à interpretação de que mesmo atos tomados em ações de improbidade (cíveis) teriam que ter autorização do STF.

A expressão “a qualquer tempo” abre a possibilidade também do entendimento de que, em casos que correm em instâncias inferiores, nas áreas criminal e cível, as ações como busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de salários de parlamentares só poderão ser autorizadas pelo STF.

A PEC da Blindagem é uma antiga bandeira do centrão, o grupo de partidos de centro-direita e de direita que, hoje, tem maioria no Congresso.

O objetivo principal do grupo é barrar as dezenas de investigações no STF envolvendo suspeita de corrupção com as verbas das emendas parlamentares, que movimentam a cada ano cerca de R$ 50 bilhões.

PEC da Blindagem – 1º Turno (Paraná)

PEC da Blindagem: como votaram os deputados do Paraná – 1º turno

Deputado Partido Estado Voto Aliel Machado PV PR Sim Beto Richa PSDB PR Sim Del. Matheus L. União PR Sim Diego Garcia Republicanos PR Sim Dilceu Sperafico PP PR Sim Felipe Francischini União PR Sim Filipe Barros PL PR Sim Giacobo PL PR Sim Luisa Canziani PSD PR Sim Paulo Litro PSD PR Sim Pedro Lupion PP PR Sim Reinhold Stephanes PSD PR Sim Ricardo Barros PP PR Sim Rodrigo Estacho PSD PR Sim Sargento Fahur PSD PR Sim Sergio Souza MDB PR Sim Tião Medeiros PP PR Sim Toninho Wandscheer PP PR Sim Carol Dartora PT PR Não Gleisi Hoffmann PT PR Não Tadeu Veneri PT PR Não Welter PT PR Não Luciano Alves PSD PR Não Luciano Ducci PSB PR Não Luiz Carlos Hauly Podemos PR Não Luiz Nishimori PSD PR Não Zeca Dirceu PT PR Ausente

PEC da Blindagem – 2º Turno (Paraná)

PEC da Blindagem: como votaram os deputados do Paraná – 2º turno

Deputado Partido Estado Voto Aliel Machado PV PR Sim Beto Richa PSDB PR Sim Diego Garcia Republicanos PR Sim Dilceu Sperafico PP PR Sim Felipe Francischini União PR Sim Filipe Barros PL PR Sim Giacobo PL PR Sim Luisa Canziani PSD PR Sim Paulo Litro PSD PR Sim Pedro Lupion PP PR Sim Reinhold Stephanes PSD PR Sim Ricardo Barros PP PR Sim Rodrigo Estacho PSD PR Sim Sargento Fahur PSD PR Sim Sergio Souza MDB PR Sim Tião Medeiros PP PR Sim Toninho Wandscheer PP PR Sim Carol Dartora PT PR Não Gleisi Hoffmann PT PR Não Tadeu Veneri PT PR Não Welter PT PR Não Luciano Alves PSD PR Não Luciano Ducci PSB PR Não Luiz Carlos Hauly Podemos PR Não Luiz Nishimori PSD PR Não Zeca Dirceu PT PR Ausente