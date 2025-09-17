Corrupção?

PEC da Blindagem: Como votaram os deputados do Paraná?

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 17/09/25 08h25
Imagem mostra a votação da PEC da Blindagem, na Câmara dos Deputados.
Foto: Agência Câmara.

Aprovada em 1º e 2º turno em uma votação intensa noite a dentro, na Câmara dos Deputados, a PEC da Blindagem, abre brecha para ampliação do atual foro especial de parlamentares e para a criação de proteção também na área cível, impedindo juízes de instâncias inferiores, por exemplo, de bloquear bens e salários de congressistas suspeitos de corrupção. Foram 344 votos a favor e 133 contra o texto, em segundo turno. Mas e como votaram os parlamentares do Paraná?

A PEC (proposta de emenda à Constituição) estabelece uma blindagem maior do que a existia até 2001 e que foi derrubada pelo próprio Congresso devido à repercussão, à época, do amplo histórico de impunidade em relação a deputados e senadores envolvidos em malfeitos.

Para concluir a votação da PEC da Blindagem, os deputados ainda precisam analisar dois destaques que podem alterar pontos da proposta. Essa votação ocorrerá em outra sessão, em data a ser definida.

No começo da madrugada desta quarta-feira (17), o Plenário rejeitou, por insuficiência de quórum, a exigência de votação secreta para Câmara ou Senado decidirem se seu parlamentar pode ser processado criminalmente pelo Supremo.

O que é a PEC da Blindagem?

O principal ponto do texto é o que dá ao Congresso o poder de barrar processos criminais no STF (Supremo Tribunal Federal) contra congressistas ao exigir autorização de Câmara ou de Senado, em votação secreta.

O texto estabelece que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser processados criminalmente sem prévia licença da respectiva Casa.

Atualmente o foro especial de deputados e senadores diz respeito apenas a investigações e processos relativos a crimes cometidos no exercício do mandato e em função dele. Não há foro na área cível.

O primeiro parágrafo da PEC diz que os deputados e senadores “serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal e, a qualquer tempo, somente serão alvos de medidas cautelares de natureza pessoal ou real dele provenientes”.

Ou seja, o texto dá margem à interpretação de que mesmo atos tomados em ações de improbidade (cíveis) teriam que ter autorização do STF.

A expressão “a qualquer tempo” abre a possibilidade também do entendimento de que, em casos que correm em instâncias inferiores, nas áreas criminal e cível, as ações como busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de salários de parlamentares só poderão ser autorizadas pelo STF.

A PEC da Blindagem é uma antiga bandeira do centrão, o grupo de partidos de centro-direita e de direita que, hoje, tem maioria no Congresso.

O objetivo principal do grupo é barrar as dezenas de investigações no STF envolvendo suspeita de corrupção com as verbas das emendas parlamentares, que movimentam a cada ano cerca de R$ 50 bilhões.

PEC da Blindagem – 1º Turno (Paraná)

PEC da Blindagem: como votaram os deputados do Paraná – 1º turno

Deputado Partido Estado Voto
Aliel MachadoPVPRSim
Beto RichaPSDBPRSim
Del. Matheus L.UniãoPRSim
Diego GarciaRepublicanosPRSim
Dilceu SperaficoPPPRSim
Felipe FrancischiniUniãoPRSim
Filipe BarrosPLPRSim
GiacoboPLPRSim
Luisa CanzianiPSDPRSim
Paulo LitroPSDPRSim
Pedro LupionPPPRSim
Reinhold StephanesPSDPRSim
Ricardo BarrosPPPRSim
Rodrigo EstachoPSDPRSim
Sargento FahurPSDPRSim
Sergio SouzaMDBPRSim
Tião MedeirosPPPRSim
Toninho WandscheerPPPRSim
Carol DartoraPTPRNão
Gleisi HoffmannPTPRNão
Tadeu VeneriPTPRNão
WelterPTPRNão
Luciano AlvesPSDPRNão
Luciano DucciPSBPRNão
Luiz Carlos HaulyPodemosPRNão
Luiz NishimoriPSDPRNão
Zeca DirceuPTPRAusente
PEC da Blindagem – 2º Turno (Paraná)

PEC da Blindagem: como votaram os deputados do Paraná – 2º turno

Deputado Partido Estado Voto
Aliel MachadoPVPRSim
Beto RichaPSDBPRSim
Diego GarciaRepublicanosPRSim
Dilceu SperaficoPPPRSim
Felipe FrancischiniUniãoPRSim
Filipe BarrosPLPRSim
GiacoboPLPRSim
Luisa CanzianiPSDPRSim
Paulo LitroPSDPRSim
Pedro LupionPPPRSim
Reinhold StephanesPSDPRSim
Ricardo BarrosPPPRSim
Rodrigo EstachoPSDPRSim
Sargento FahurPSDPRSim
Sergio SouzaMDBPRSim
Tião MedeirosPPPRSim
Toninho WandscheerPPPRSim
Carol DartoraPTPRNão
Gleisi HoffmannPTPRNão
Tadeu VeneriPTPRNão
WelterPTPRNão
Luciano AlvesPSDPRNão
Luciano DucciPSBPRNão
Luiz Carlos HaulyPodemosPRNão
Luiz NishimoriPSDPRNão
Zeca DirceuPTPRAusente

