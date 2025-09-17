PEC da Blindagem: Como votaram os deputados do Paraná?

Aprovada em 1º e 2º turno em uma votação intensa noite a dentro, na Câmara dos Deputados, a PEC da Blindagem, abre brecha para ampliação do atual foro especial de parlamentares e para a criação de proteção também na área cível, impedindo juízes de instâncias inferiores, por exemplo, de bloquear bens e salários de congressistas suspeitos de corrupção. Foram 344 votos a favor e 133 contra o texto, em segundo turno. Mas e como votaram os parlamentares do Paraná?
A PEC (proposta de emenda à Constituição) estabelece uma blindagem maior do que a existia até 2001 e que foi derrubada pelo próprio Congresso devido à repercussão, à época, do amplo histórico de impunidade em relação a deputados e senadores envolvidos em malfeitos.
Para concluir a votação da PEC da Blindagem, os deputados ainda precisam analisar dois destaques que podem alterar pontos da proposta. Essa votação ocorrerá em outra sessão, em data a ser definida.
No começo da madrugada desta quarta-feira (17), o Plenário rejeitou, por insuficiência de quórum, a exigência de votação secreta para Câmara ou Senado decidirem se seu parlamentar pode ser processado criminalmente pelo Supremo.
O que é a PEC da Blindagem?
O principal ponto do texto é o que dá ao Congresso o poder de barrar processos criminais no STF (Supremo Tribunal Federal) contra congressistas ao exigir autorização de Câmara ou de Senado, em votação secreta.
O texto estabelece que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser processados criminalmente sem prévia licença da respectiva Casa.
Atualmente o foro especial de deputados e senadores diz respeito apenas a investigações e processos relativos a crimes cometidos no exercício do mandato e em função dele. Não há foro na área cível.
O primeiro parágrafo da PEC diz que os deputados e senadores “serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal e, a qualquer tempo, somente serão alvos de medidas cautelares de natureza pessoal ou real dele provenientes”.
Ou seja, o texto dá margem à interpretação de que mesmo atos tomados em ações de improbidade (cíveis) teriam que ter autorização do STF.
A expressão “a qualquer tempo” abre a possibilidade também do entendimento de que, em casos que correm em instâncias inferiores, nas áreas criminal e cível, as ações como busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de salários de parlamentares só poderão ser autorizadas pelo STF.
A PEC da Blindagem é uma antiga bandeira do centrão, o grupo de partidos de centro-direita e de direita que, hoje, tem maioria no Congresso.
O objetivo principal do grupo é barrar as dezenas de investigações no STF envolvendo suspeita de corrupção com as verbas das emendas parlamentares, que movimentam a cada ano cerca de R$ 50 bilhões.
PEC da Blindagem: como votaram os deputados do Paraná – 1º turno
|Deputado
|Partido
|Estado
|Voto
|Aliel Machado
|PV
|PR
|Sim
|Beto Richa
|PSDB
|PR
|Sim
|Del. Matheus L.
|União
|PR
|Sim
|Diego Garcia
|Republicanos
|PR
|Sim
|Dilceu Sperafico
|PP
|PR
|Sim
|Felipe Francischini
|União
|PR
|Sim
|Filipe Barros
|PL
|PR
|Sim
|Giacobo
|PL
|PR
|Sim
|Luisa Canziani
|PSD
|PR
|Sim
|Paulo Litro
|PSD
|PR
|Sim
|Pedro Lupion
|PP
|PR
|Sim
|Reinhold Stephanes
|PSD
|PR
|Sim
|Ricardo Barros
|PP
|PR
|Sim
|Rodrigo Estacho
|PSD
|PR
|Sim
|Sargento Fahur
|PSD
|PR
|Sim
|Sergio Souza
|MDB
|PR
|Sim
|Tião Medeiros
|PP
|PR
|Sim
|Toninho Wandscheer
|PP
|PR
|Sim
|Carol Dartora
|PT
|PR
|Não
|Gleisi Hoffmann
|PT
|PR
|Não
|Tadeu Veneri
|PT
|PR
|Não
|Welter
|PT
|PR
|Não
|Luciano Alves
|PSD
|PR
|Não
|Luciano Ducci
|PSB
|PR
|Não
|Luiz Carlos Hauly
|Podemos
|PR
|Não
|Luiz Nishimori
|PSD
|PR
|Não
|Zeca Dirceu
|PT
|PR
|Ausente
PEC da Blindagem: como votaram os deputados do Paraná – 2º turno
|Deputado
|Partido
|Estado
|Voto
|Aliel Machado
|PV
|PR
|Sim
|Beto Richa
|PSDB
|PR
|Sim
|Diego Garcia
|Republicanos
|PR
|Sim
|Dilceu Sperafico
|PP
|PR
|Sim
|Felipe Francischini
|União
|PR
|Sim
|Filipe Barros
|PL
|PR
|Sim
|Giacobo
|PL
|PR
|Sim
|Luisa Canziani
|PSD
|PR
|Sim
|Paulo Litro
|PSD
|PR
|Sim
|Pedro Lupion
|PP
|PR
|Sim
|Reinhold Stephanes
|PSD
|PR
|Sim
|Ricardo Barros
|PP
|PR
|Sim
|Rodrigo Estacho
|PSD
|PR
|Sim
|Sargento Fahur
|PSD
|PR
|Sim
|Sergio Souza
|MDB
|PR
|Sim
|Tião Medeiros
|PP
|PR
|Sim
|Toninho Wandscheer
|PP
|PR
|Sim
|Carol Dartora
|PT
|PR
|Não
|Gleisi Hoffmann
|PT
|PR
|Não
|Tadeu Veneri
|PT
|PR
|Não
|Welter
|PT
|PR
|Não
|Luciano Alves
|PSD
|PR
|Não
|Luciano Ducci
|PSB
|PR
|Não
|Luiz Carlos Hauly
|Podemos
|PR
|Não
|Luiz Nishimori
|PSD
|PR
|Não
|Zeca Dirceu
|PT
|PR
|Ausente