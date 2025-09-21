Chuva e ventos de até 65 km/h provocam queda de 20 árvores em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Defesa Civil de Curitiba confirmou que a chuva e os ventos fortes provocaram a queda de 20 árvores em diferentes bairros da cidade no fim da tarde deste domingo (21). Conforme o boletim, do total de ocorrências, 11 resultaram em bloqueio de passagem.

Os bairros Ahu, Bacacheri, Cabral, Fanny, Jardim das Américas, Mercês, Orleans e Portão registraram uma queda. Os bairros Campo de Santana e Cidade Industrial registraram duas quedas. Outros registros foram no Cajuru (3) e no Santa Quitéria (5).

De acordo com a Defesa Civil, a estação meteorológica do Pinheirinho apontou rajadas de vento de 65 Km/h nas últimas 12 horas. Em relação ao acumulado de chuva na capital, até às 17h20 era de 14,2 mm.

Curitiba sob alerta de tempestade

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 106 cidades do Paraná estão sob alerta de tempestade neste domingo (21). O aviso inclui Curitiba e municípios da região metropolitana.

O alerta passou a valer desde às 00h até às 23h59 deste domingo (21). O instituto, prevê para a região chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 a 100 km/h durante todo o dia.

Lista das cidades do Paraná sob alerta de tempestade

Agudos do Sul

Ampére

Antônio Olinto

Araucária

Balsa Nova

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bituruna

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso do Sul

Campo do Tenente

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Catanduvas

Céu Azul

Chopinzinho

Clevelândia

Contenda

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Cruzeiro do Iguaçu

Cruz Machado

Curitiba

Dois Vizinhos

Enéas Marques

Espigão Alto do Iguaçu

Fazenda Rio Grande

Fernandes Pinheiro

Flor da Serra do Sul

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Beltrão

General Carneiro

Guaraniaçu

Guarapuava

Guaratuba

Honório Serpa

Inácio Martins

Irati

Itaipulândia

Itapejara d’Oeste

Lapa

Laranjeiras do Sul

Lindoeste

Mallet

Mandirituba

Manfrinópolis

Mangueirinha

Mariópolis

Marmeleiro

Matelândia

Medianeira

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Prata do Iguaçu

Palmas

Palmeira

Pato Branco

Paula Freitas

Paulo Frontin

Pérola d’Oeste

Piên

Pinhal de São Bento

Pinhão

Planalto

Porto Amazonas

Porto Barreiro

Porto Vitória

Pranchita

Prudentópolis

Quedas do Iguaçu

Quitandinha

Realeza

Rebouças

Renascença

Reserva do Iguaçu

Rio Azul

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Negro

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Sudoeste

São João

São João do Triunfo

São Jorge d’Oeste

São José dos Pinhais

São Mateus do Sul

São Miguel do Iguaçu

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sulina

Teixeira Soares

Tijucas do Sul

Três Barras do Paraná

União da Vitória

Verê

Virmond

Vitorino