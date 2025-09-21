Chuva e ventos de até 65 km/h provocam queda de 20 árvores em Curitiba

A Defesa Civil de Curitiba confirmou que a chuva e os ventos fortes provocaram a queda de 20 árvores em diferentes bairros da cidade no fim da tarde deste domingo (21). Conforme o boletim, do total de ocorrências, 11 resultaram em bloqueio de passagem.
Os bairros Ahu, Bacacheri, Cabral, Fanny, Jardim das Américas, Mercês, Orleans e Portão registraram uma queda. Os bairros Campo de Santana e Cidade Industrial registraram duas quedas. Outros registros foram no Cajuru (3) e no Santa Quitéria (5).
De acordo com a Defesa Civil, a estação meteorológica do Pinheirinho apontou rajadas de vento de 65 Km/h nas últimas 12 horas. Em relação ao acumulado de chuva na capital, até às 17h20 era de 14,2 mm.
Curitiba sob alerta de tempestade
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 106 cidades do Paraná estão sob alerta de tempestade neste domingo (21). O aviso inclui Curitiba e municípios da região metropolitana.
O alerta passou a valer desde às 00h até às 23h59 deste domingo (21). O instituto, prevê para a região chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 a 100 km/h durante todo o dia.
Lista das cidades do Paraná sob alerta de tempestade
- Agudos do Sul
- Ampére
- Antônio Olinto
- Araucária
- Balsa Nova
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Campo do Tenente
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Contenda
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruz Machado
- Curitiba
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Espigão Alto do Iguaçu
- Fazenda Rio Grande
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Guaratuba
- Honório Serpa
- Inácio Martins
- Irati
- Itaipulândia
- Itapejara d’Oeste
- Lapa
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Mallet
- Mandirituba
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Matelândia
- Medianeira
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Palmas
- Palmeira
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Pérola d’Oeste
- Piên
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Planalto
- Porto Amazonas
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quedas do Iguaçu
- Quitandinha
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Negro
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São João do Triunfo
- São Jorge d’Oeste
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Teixeira Soares
- Tijucas do Sul
- Três Barras do Paraná
- União da Vitória
- Verê
- Virmond
- Vitorino